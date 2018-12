Delitzsch

Am Freitag geht die Fahrrad-Baron-Ära an der Bitterfelder Straße 7 zu Ende. Dann wird das Schild an der Ladentür für immer auf „geschlossen“ gewendet. Trotzdem dreht sich das Rad weiter für Thomas Baron, der seit Jahrzehnten die Drahtesel der Delitzscher repariert. Kein Grund zum Bedauern. Im Gegenteil: Er freut sich drauf. Über Weihnachten und Neujahr ist Pause und ab 2. Januar will Thomas Baron in der Breiten Straße loslegen. Dann als Angestellter beim Fahrradhändler Krippner. „Wir machen aus zwei Kleinen etwas Größeres. Es ändert sich von hier nach drüben für die Kunden nichts“, fasst er zusammen. „Ich mache dort dasselbe, ich repariere Fahrräder.“ Arbeitsteilung ist geplant. Das heißt für ihn, Entlastung vom Bürokram rund um das Geschäft und die Immobilie.

Bewegung an der Bitterfelder Straße / Karlstraße

Für Delitzsch insgesamt geht es vor allem um die Entwicklung des Quartiers an der Ecke Bitterfelder/ Karlstraße. Nicht weit entfernt, direkt in der Karlstraße, will die Wohnungsgesellschaft Delitzsch auf dem bisherigen Schotterparkplatz einen neuen Wohnkomplex errichten. Über die Schließung des Leuchten-Ecks zwei Türen neben Fahrrad-Baron wurde schon berichtet. Inhaberin Elvira Philipp geht in den Ruhestand. Die Eigentümer in der Zeile Bitterfelder Straße 7 bis 11 haben an einen Delitzscher Investor verkauft. Der plant Neues, aber noch ist nichts spruchreif, so die Antwort auf die LVZ-Anfrage.

Auf den ersten Blick lief bei Fahrrad-Baron dieser Tage alles noch wie immer: Thomas Baron werkelt im Hintergrund in der Werkstatt. Immer wenn die Türglocke klingelt, wechselt er hinter den Laden-Tresen. Aber es werden nur noch die letzten Reparaturen durchgeführt. Der Umzug läuft.

Gründung im Jahr 1977

Fahrrad-Baron war zu den Traditionsgeschäften in der Loberstadt zu zählen. Schon der Großvater war an der Bitterfelder Straße 7 eingemietet. Er hatte die Fahrradreparaturwerkstatt 1977 gegründet. Dort wurden bis 1990 auch Garantiereparaturen für Zekiwa-Kinderwagen, Diamant- und Mifa-Fahrräder sowie für den IFA-Vertrieb durchgeführt. Ab 1990 kam der Verkauf verschiedener Fahrradmarken hinzu. Zwischenzeitlich hatte Thomas Baron das Gebäude gekauft. Gelernt hatte der heute 48-Jährige in der Schokoladenfabrik. Zwischen 1989 und 1993 legte er über die Weiterbildung an der TU Dresden den Mechanikermeister ab. Seit dem 1. Januar 1993 ist er der „Fahrrad-Baron“. „Wir sind tatsächlich in diesem Jahr 25 Jahre alt geworden“, stellt er fest. Über mangelnde Kundenfrequenz im Geschäft kann er auch in den letzten Tagen nicht klagen, immer wieder geht die Ladentür auf. Felgen richten, Bremsen montieren, Licht checken, Einzel- und Ersatzteile bestellen, Fahrrädern nach Wunsch aufbauen, Durchsichten, ein neues Zweirad – irgendetwas wurde und wird immer gebraucht. „Aber man muss auch für sich selbst weiterdenken“, stellt er fest. Den Gedanken an neue Perspektiven habe er schon gehabt, bevor das Kaufangebot kam. Die künftigen Verhältnisse entlasten nicht nur ihn, sondern auch die Lebenspartnerin, die bisher trotz Schichtdienst im Krankenhaus im Büro mithilft. So haben beide mehr Zeit für den Sohn. „Eigentlich habe ich acht Berufe. Aber das hier mache ich am liebsten“, stellt Thomas Baron fest und schraubt weiter am Rad.

Von Heike Liesaus