Delitzsch

Das Vereinsleben im Vdk-Sozialverband Delitzsch ist interessanter geworden. So schätzt es jedenfalls der Vorstandsvorsitzende Manfred Werner ein. Rund 250 Mitglieder zählt die Gruppe in Delitzsch. Trotz Sterbefällen und anderweitigen Abmeldungen wurde diese Zahl in den vergangenen Jahren gehalten, erklärte Werner beim Ortsverbandstag, der am Donnerstag im Weißen Ross stattfand.

Schwung und Impulse

Im März 2014 waren drei neue Mitglieder in den achtköpfigen Vorstand gewählt worden. „Das brachte neuen Schwung und neue Impulse“, schätzte der 74-Jährige ein. Die Liste der Veranstaltungen ist in den vergangnen Jahren weiter gewachsen. Fasching; Tierparkbesuch; Info-Nachmittage, ob mit dem Bauamt, dem Naturschutzbund, der Polizei, der Verbraucherzentrale oder einem Rechtsanwalt stehen nun in der Bilanz 2018. Dazu Ausflüge, Grillnachmittage und einmal im Jahr auch eine Veranstaltung „mit sportlicher Betätigung“.

Manfred Werner bedankt sich bei Doris Michalke für ihre Arbeit in der Revisionskommission. Quelle: Heike Liesaus

Aktiver geworden

Die Resonanz auf die Angebote bestätige die Organisatoren: Mindestens 40, meist sogar 60 der Mitglieder seien jeweils mit von der Partie. „Und wir sind auch in der Öffentlichkeitsarbeit aktiver geworden“, erklärte Manfred Werner im Gespräch mit der LVZ. Besonders die Kontakte zur Stadt und den umliegenden Gemeindeverwaltungen seien intensiviert. Es wird regelmäßig nachgefragt und nachgehakt, wenn es Probleme gibt“, bestätigte Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) auch in seiner Ansprache. Das hilft nicht allein der Zielgruppe des Vdk-Verbandes. So wurde gemeinsam mit der Bahn auch dahingehend gewirkt, einen Fahrkartenautomaten neu auszurichten. Denn zuvor war er wegen Blendwirkungen zu bestimmten Tageszeiten nicht nutzbar. „Ausnahmslos bei allen größeren Wohnneubauten, die in der Stadt errichtet werden, ist es gelungen, die Bauträger zu bewegen, Barrierefreiheit zu bieten“, stellte Wilde ebenfalls fest.

Tanz in den Mai mit Vortrag

Die Arbeit des Vorstandes umfasst aber ebenso Geburtstagsbesuche, die Mitwirkung in überregionalen Gremien und noch viel mehr. Nahezu einmütig wurde denn auch die Vereinsspitze wieder gewählt. Karin Kanitz, Rosel Weila, Jutta Schröter, Elke Meier, Jens Ryl, Hubert Böhm, Roland Keilig und Uwe Franke werden gemeinsam mit Manfred Werner die Geschicke des Ortsverbandes in den kommenden Jahren leiten. Das Programm für 2019 steht ebenfalls. Nächste Veranstaltung ist dann im April der „Tanz in den Mai“. „Dabei wird es aber auch interessant“, erklärte Manfred Werner. Bei der Infoveranstaltung zuvor ist eine Seelsorgerin des Kriseninterventionsteams zu Gast, die über ihre Erfahrungen berichtet.

Von Heike Liesaus