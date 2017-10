Delitzscher Vorlesungen gibt es nicht mehr

Delitzsch. Die literarische Loberstadt verliert eine wunderbare Veranstaltung: Die Delitzscher Vorlesungen finden letztmalig im November statt. Am Sonntag, dem 26. November finden die Vorlesungen zum letzten Mal ab 17 Uhr in der Altstadtkneipe No. 2 statt. Alle Interessierten können wie gewohnt noch ein letztes Mal selbst vorlesen, erlaubt sind zehn Minuten, oder einfach nur zuhören.

Aus nach vier Jahren

Die Delitzscher Vorlesungen waren im Januar 2014 von Thilo Fuchs begründet worden. An jedem vierten Sonntag im Monat haben sich Literaturfreunde getroffen. Anfangs fand der offene Treff noch im Café am Markt, später in der Altstadtkneipe statt. „Beiden Gastronomen gilt mein Dank für den Boden, den sie der Kultur in Delitzsch so offen bereitet haben“, so Veranstalter Thilo Fuchs. „Mein Dank gilt außerdem allen Autoren und Vorlesern sowie den Gästen des Lesecafés“, so der Delitzscher weiter, der sich künftig noch mehr auf die Spirituosenherstellung konzentrieren will.

Neue Angebote

Literarisch bleibt die Loberstadt: Am 10. November feiert der „Delitzscher Literaturtag“ in der Stadtbibliothek Premiere, von 18.30 bis 20 Uhr werden Autoren aus Delitzsch und dem Umland eigene Texte vorlesen. Im Lesestübchen Schenkenberg wird seit knapp zwei Jahren regelmäßig meist am letzten Mittwoch des Monats um 15.30 Uhr im Vereinshaus „Zur Schule“ vor allem fremdes Material vorgetragen.

Von Christine Jacob