Delitzscher Wallgraben soll entschlammt und neu abgedichtet werden – Finanzierung offen

Immer wieder wurde über die Wallgrabensanierung in Delitzsch gesprochen. Jetzt scheint nach jahrelangem Hin und Her wieder etwas Bewegung in die Sanierung des Gewässers zu kommen. Ein Ingenieurbüro ist beauftragt worden, eine Vorplanung zu erarbeiten, in der auch die Umweltverträglichkeit der Eingriffen untersucht wird.