Was hat der stationäre Einzelhandel dem Onlinehandel entgegen zu setzen? Wie kann man dafür sorgen, dass die Kaufkraft im Lokalen bleibt. In Delitzsch gibt es vielleicht bald den Stadtgutschein als Antwort auf so ziemlich jede sorgenvolle Frage des lokalen Einzelhandels. Dahinter steckt ein Gutschein, den der Kunde bei verschiedenen hiesigen Händlern erwerben und auch bei verschiedenen einlösen kann. Daran arbeitet die Werbegemeinschaft aktuell mit Hochdruck.

Absprachen nötig

Bis der Gutschein Wirklichkeit wird, müssen allerdings innerhalb der Werbegemeinschaft noch ein paar letzte Absprachen erfolgen und Fragen geklärt werden – etwa, wie die Abrechnung intern genau erfolgt oder wie mit Nichtmitgliedern der Werbegemeinschaft verfahren wird. Der Anbieter ZMYLE macht den Delitzschern allerdings Mut, dass das System wenig kostet und viel bringt. So soll für die Beteiligten weder der Kauf von Hard- noch Software nötig werden, da das gesamte Gutscheinsystem über einen Onlinedienst verwaltet werden kann. Über den Webdienst können auch Gutscheine ausschließlich zu bestimmten, teilnehmenden Läden erworben werden.

Start in diesem Jahr

Ziel ist es, den Stadtgutschein im Frühjahr auf den Markt zu bringen. Etliche Händler der Werbegemeinschaft sind bereits in das Projekt involviert, es sollen sich aber möglichst viele Beteiligte finden, um den Kunden eine möglichst große Bandbreite an Auswahl zu gewähren.

