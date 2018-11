Delitzsch

Die Stadt Delitzsch ist auf den Winter vorbereitet: 100 Tonnen Streusalz und 100 Tonnen Streusplitt befinden sich aktuell in den Silos der Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD). Das Unternehmen ist mit dem Winterdienst beauftragt und hat nun den Winterdienstplan vorgelegt.

Liste wird abgearbeitet

Beim Winterdienst haben Bundes-, Staats- und Kreisstraßen absolute Priorität. Sie werden von vier großen Fahrzeugen geräumt und gestreut. Erst nach Beräumung dieser Straßen werden die städtischen Straßen geräumt. Das Stadtgebiet und die Ortsteile sind in neun Routen für Fahrzeuge und sechs Touren zur manuellen Räumung aufgeteilt. Die manuelle Räumung erfolgt auf bestimmten Gehwegen, an rund 120 Bushaltestellen und auf Treppen. Da mittlerweile bereits einige der Buswartestellen barrierefrei ausgebaut sind, hat die SGD hier einen höheren Räumaufwand, unter anderem wegen der Länge und des Belags der Haltestellen. Aufgrund der Bauweise ist eine maschinelle Räumung gar nicht mehr möglich. In Delitzsch ist der Winterdienst in der Käthe-Kollwitz-Straße und in Spröda in der Alten Dorfstraße wegen Baustellen nicht möglich.

Sicherungspflicht

Welche Straßen zuerst geräumt werden und welche später, das ist genau geregelt

In diesem Zusammenhang erinnert die Stadtverwaltung an Grundsätzliches: Eine Räum- und Streupflicht ist in geschlossenen Ortschaften nur an Stellen, die verkehrswichtig und gefährlich sind, zu gewährleisten. Mit Beginn des Berufsverkehrs circa 7 bis 8 Uhr sollen die Durchgangs- und Hauptverkehrsstraßen weitgehend für die Allgemeinheit benutzbar sein. Die Sicherungspflicht ist auf die Zeit von 7 bis 20 Uhr beschränkt.

Anliegerpflichten

Zudem wird an die Anliegerpflichten erinnert: Räum- und Streupflicht gilt 7 bis 20 Uhr, sonn- und feiertags von 9 bis 20 Uhr sofort nach Beendigung des Schneefalls beziehungsweise nach Entstehen der Glätte. Gehwege und kombinierte Rad-/Gehwege sind komplett zu beräumen und abzustumpfen, mindestens jedoch in einer Breite von 1,50 Metern. Abzustumpfen ist nicht mit chemischen Mitteln, sondern mit Sand und Splitt. Diese Abstumpfmittel müssen später vom Eigentümer entsorgt werden.

Weitere detaillierte Informationen finden Anlieger auf delitzsch.de/winterdienst

