Delitzsch/Monheim

Delitzsch will auch im Jahr 28 der deutsch-deutschen Städtepartnerschaft weiter von Monheim lernen. Am 23. und 24.Oktober reist eine dreiköpfige Gruppe mit Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos), dem Tourismusreferatsleiter Alexander Lorenz und der Referatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit Nadine Fuchs an den Rhein.

Bürgerhaushalt und -plattform

Eines der Themen, die in der Partnerstadt beraten werden, soll die digitale Bürgerbeteiligung sein. Diese wird in Monheim bereits gelebt. Seit einigen Jahren gibt es den sogenannten Bürgerhaushalt, auf der Online-Plattform www.mitteilen.monheim.de können die Monheimer seit Ende September Vorschläge einbringen. Damit ernsthaft über die jeweiligen Ideen diskutiert wird, sind 50 Stimmen zu sammeln. Das ist ebenfalls online möglich. In den vergangenen Wochen hat es allerdings noch keiner der Vorschläge geschafft.

Besprochen wird außerdem die touristische Ausrichtung, welche die beiden Partnerstädte jeweils verfolgen und wie eventuell Kooperationen möglich sind. Das beginnt schon damit, welcher Delitzscher schon einmal die Gänseliesel-Stadt besuchte, und welcher Monheimer schon mal am Lober war.

Auch Friedrichshafen am Bodensee ist seit 28 Jahren Delitzscher Partnerstadt. Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde Starthilfe mit Fahrzeugen, Büchern und Verwaltungstipps geleistet. Aber der Austausch steht weiter im Kalender, so auch Besuche zu den Stadtfesten.

Von Heike Liesaus