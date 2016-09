Früher aus der Not geboren, heute eher ein Freizeitgaudi: Hunderte Besucher des Kartoffelfestes auf dem Kartoffelhof Lienig in Döbernitz gingen am Sonnabend in die Hocke und füllten ihre Beutel mit den braunen Feldfrüchten. Auch in einem Maislabyrinth konnten sich die Festbesucher die Zeit vertreiben.