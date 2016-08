Delitzsch. Der Andrang zu den Veranstaltungen des zurückliegenden Drogenpräventionswochenendes im Delitzscher Jugendhaus Yoz war nicht in der Größenordnung, wie es sich die Organisatoren gewünscht haben. Olaf Quinque, Leiter des Hauses in Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes Delitzsch, sprach am Freitag von etwa 50 Besuchern, am Sonnabend waren es vielleicht 70. „Ein paar mehr hätten es durchaus sein können“, sagte Quinque. „Wir sind aber keine Schule, die Klassen zur Teilnahme verpflichten können. Zu uns kamen die, die sich ehrlich informieren wollten. Sie kamen freiwillig.“

Interesse am Thema vorhanden

Das Interesse an der Thematik sei durchaus vorhanden. Viele probierten insbesondere auch die Rauschbrille aus, erfuhren so an sich selbst, welche Auswirkungen Drogen, hier vor allem der Alkoholmissbrauch, haben können. Die Probanden hatten eine eingeschränkte Rundumsicht, erfuhren, was Doppelsehen bedeutet, letztlich kam es zu Fehleinschätzungen für Nähe und Entfernung. Den aufgebauten Parcours zu absolvieren, fiel allen schwer.

Spende für eine Außenlichtanlage

„Wir werden mit der Thematik weiter verantwortungsbewusst umgehen. Ob es wieder Veranstaltungen in der Größenordnung sein werden, steht noch nicht fest“, so der Yoz-Leiter. Die ausgefallene Buchlesung mit Uli Borowka soll auf jeden Fall nachgeholt werden.

Gefreut haben sich die Organisatoren um Katharina-Elisabeth Naujoks über das Engagement der Deutschen Bank Schkeuditz. Sie waren nicht nur mit Mitarbeitern vor Ort, um das Projekt personell zu unterstützen, sie ermöglichen auch mit einer Spende die Finanzierung einer Außenlichtanlage. Die Bankmitarbeiter hatten im Vorfeld des Aktionswochenendes unter anderem auch Kontakt zu Musikgruppen aufgenommen, die im Yoz auftreten sollten. Am Wochenende selbst waren die Bänker dann mit einem Infostand dabei, gaben auch Getränke an die Jugendlichen aus.

Polizei nicht beteiligt

Die Polizei nicht eingeladen. Der Delitzscher Revierleiter Klaus Kabelitz kann sich allerdings nicht vorstellen, wie dann Drogenprävention nachhaltig funktionieren soll. Drogenaufklärung sei nachgewiesenermaßen eine gemeinsame Aufgabe, zu der auch die Fachkräfte der Polizei beitragen können.

Von Ditmar Wohlgemuth