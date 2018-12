Delitzsch

Ein leuchtendes Objekt, rund und schwerelos im Raum schwebend. Ein fremder Planet? Elektrische Entladungen um eine Kugel? Filigranes Metall-Gewebe? Es gibt viele Assoziationen mit den Fotos von Karl Zenker. Der junge Delitzscher entdeckt diese kosmisch wirkenden Objekte beim tiefen Blick in die Augen. Er fotografiert die kleine Iris ganz groß.

Fotografieren ist mehr als ein Hobby

Dabei ist das Fotografieren schon eine ganze Weile Hobby des 19-Jährigen. Aber seit Beginn des Jahres hat er es auch nebengewerblich angemeldet, um zum Beispiel im Auftrag Veranstaltungen und Feste per Bild zu dokumentieren. „In der Weihnachtszeit sind Fotos ohnehin verstärkt Thema. Und das ist noch etwas Spezielles“, stellt er fest. Über eine Bekannte kam er auf die reizvolle Idee. Ein eigenes Fotostudio hat er nicht und auch keine Zeit, um auf Menschen zu warten, die ihr Auge in der Makro-Perspektive ablichten lassen wollen. Aber für die Adventsmärkte erwies sich dieses Angebot als praktikabel. Gemeinsam mit Freunden wurde ein extra Stand entwickelt, den sie in Delitzsch sowie eine Woche später in Eilenburg besetzten. Viele Besucher legten ihren Kopf auf die selbst gebaute Stütze vor der Kamera mit dem Spezialobjektiv. Noch vor Ort wurde auch die Nachbearbeitung erledigt, mit der die Iris vor dunklem Hintergrund schwebt, und das Bild ausgedruckt.

Makro-Aufnahme zum Mitnehmen

Das alles konnte innerhalb einiger Minuten im Team mit Freundin und einem guten Kumpel erledigt werden, sodass die Besucher ihre Makro-Aufnahmen gleich mitnehmen konnten. Manchmal gab es längere Wartezeiten wegen des Ansturms. „Am Freitag wurde meist erst beobachtet, am Sonnabend sahen sich viele Familien um und am Sonntag wurde es mal stressig“, erzählt Karl Zenker.

Zeit fürs Jugendparlament

Er studiert Betriebswirtschaft in Halle, wurde im September ins Delitzscher Jugendparlament gewählt und ist nun auch dessen Vorsitzender. „Es ist schon ein bisschen mehr zu tun, als erwartet“, stellt er locker fest. Die Vertreter des Jugendstadtrats konnten auch die Beratungen zum Haushaltsplan der Stadt begleiten.

Beste Kontraste mit Grün und Blau

Natürlich hat er auch selbst eine Leinwand mit einem eigenen Iris-Bild zu Hause. Mit der eigenen Regenbogenhaut kann er sehr zufrieden sein. Schließlich hat er blaue Augen. Und generell bringen die und die grüne Färbung bei diesen Aufnahmen die schönsten Kontraste. Die jungen Delitzscher hatten an ihrem Stand aber auch zufällig Besuch von einem Paar, das sich mit Irisdiagnose beschäftigt. „Das war beeindruckend. Denn wir hatten Iris-Bilder von Freunden als Beispiele stehen und sie erkannten darauf gesundheitliche Probleme, die es tatsächlich gab. Doch für uns geht es einfach um die Schönheit.“ Er wird das Projekt weiter verfolgen. Zwei Kunsthandwerks-Markt-Termine im kommenden Jahr sind schon gebucht.

Von Heike Liesaus