Delitzsch

Wenn Rad- und Autofahrer sich in irgendeiner Weise ins Gehege kommen, brennt nicht selten die Luft. Da schimpft der eine über den anderen, meist der Autofahrer über den Radler auf „seiner“ Straße. Vor allem in und auf der Delitzscher Securiusstraße erzürnen Radler immer wieder die Motorisierten. Dabei sind die Pedalritter sogar im Recht.

Es gibt keine Benutzungspflicht für diesen Weg Quelle: Christine Jacob

Viele Autofahrer in der Securiusstraße regt es auf, dass die Radler auf der Fahrbahn unterwegs sind. Er sei schon angehupt und ausgebremst worden, berichtet ein Radfahrer, der viel auf der Strecke unterwegs ist. Was die Autofahrer provozieren könnte: Der Gehweg ist breit genug und für Radler ausgeschildert. Doch genau in diesem Schild liegt das Missverständnis. Das Zusatzzeichen am Gehweg bedeutet tatsächlich nicht nur, dass Radfahrer diesen benutzen können. Sie können frei entscheiden, ob sie ihn benutzen wollen. „Es gibt keinen Benutzungszwang für Radwege“, schildert Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). Und das gilt auf etlichen Straßen in der Loberstadt.

Leipziger Gericht mit Grundsatzurteil

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ( ADFC) rät dazu, dass in der Praxis jeder für sich entscheidet, wann es situationsbezogen sinnvoller ist, entweder die Fahrbahn oder den Radweg zu benutzen. Je schneller man fährt, desto sicherer ist nach Ansicht des ADFC die Fahrbahn. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat in einem Grundsatzurteil bestätigt, dass Radfahren auf der Fahrbahn der Regelfall sei und Radwege nur im Ausnahmefall als benutzungspflichtig gekennzeichnet sein dürfen. Das Gericht stellte klar, dass Radwege nur dann als benutzungspflichtig gekennzeichnet werden dürfen, wenn aufgrund besonderer örtlicher Verhältnisse eine erheblich erhöhte Gefährdung bestehe.

Von Christine Jacob