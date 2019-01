Delitzsch

Immer wieder tauchen sie auf, die Klagen, dass echte Fleischer und Bäcker fehlen. In Delitzsch aber gibt es sie noch, die echten Handwerker. Ob nun die legendären Brötchen aus Beerendorf, für die Menschen samstags Schlange stehen wie zu DDR-Zeiten, Bio-Brote aus Brodau, die Bäckerei Nietzelt aus Trossin, die seit Jahrzehnten in Delitzsch einen Laden hat oder auch die Wurstmeister der Fleischereien Umlauf und Adam – in der Loberstadt halten die echten Handwerker noch bei der Stange und sind teils im Aufwind.

Echtes Handwerk im Aufwind

„Echtes Handwerk ist wieder stärker gefragt“, berichtet Bäcker Heiko Paetsch. Seit drei Jahren hat der Bad Dübener Bäcker eine Filiale in der Eilenburger Straße von Delitzsch. Ironie dabei: Dort, wo sich in den vergangenen Jahren zwei Billigbäcker mit ihren Filialen probierten, ist der Bad Dübener inzwischen dauerhaft erfolgreich. „Das Bewusstsein der Leute für gute Qualität ist gestiegen, einher geht, dass sie auch wieder bereit sind, ein wenig mehr dafür auszugeben“, hat der Bäcker beobachtet. Bei ihm wird traditionelle Backkultur noch gepflegt, werden die Sauerteige selbstverständlich selber gemacht und gebacken wird ohne Chemie nur unter Verwendung ursprünglicher und natürlicher Produkte. „Wir produzieren ehrlich und sauber“, sagt Heiko Paetsch. Fertigmischungen, Farbstoffe, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe kommen ihm nicht in den Ofen.

Backen wie anno 1900 zeigt Bäckermeister Heiko Paetsch den Besuchern der Niedermühle in Bad Düben regelmäßig bei Festen (Archivbild). Quelle: Steffen Brost

Fleischer wollen Klasse statt Masse

So handhabt das auch Adrien Umlauf, setzt keine Chemie ein. Der 33-Jährige ist Fleischer, hat seinen Laden genau wie Paetsch in der belebten Eilenburger Straße. Übernommen hat er die Fleischerei vor drei Jahren von Albrecht Thies, der damals erst mit über 70 und nach langer erfolgloser Nachfolgersuche seinen Kittel an den Nagel hängen konnte. Für Adrien Umlauf, aufgewachsen in Lemsel, ging damit der Wunsch von der Selbstständigkeit und dem echten Handwerk in Erfüllung. Er hatte in Bayern gelernt, war später bei einem Wurstgroßhändler im Außendienst angestellt und merkte, dass er wirklich lieber Klasse als Masse will. Adrien Umlauf hat die originalen Rezepte von Thies übernommen, fertigt so wie er und so wie früher üblich. Dennoch heißt es heute manchmal in der Stadt, bei ihm schmecke es nicht mehr so wie früher bei Thies. Dabei ist sogar das Sortiment gleich geblieben: „Es schmeckt also wirklich wie früher“, so Adrien Umlauf. „Ich möchte immer ein topp Produkt anbieten“, sagt der Meister. Am liebsten, da unterscheidet sich der junge Nachfolger kaum von seinem Vorgänger, fertigt er Knackwürste. Nach wie vor sind die Wildprodukte aus eigener Herstellung und mit Fleisch der Region ein Renner, Geschmacksverstärker müssen draußen bleiben. „Ich möchte gerne das echte Handwerk weiter in Delitzsch bewahren“, sagt der 33-Jährige.

Auszeichnungen für Fleischer

Echtes Handwerk bietet auch Bischoffs Hofladen in Kupsal bei Krostitz. Für den Hofladen arbeitet die Familie Hand in Hand für erstklassige Produkte – stets der Philosophie „Klasse statt Masse“ folgend. Was als Wurst oder Fleisch im Hofladen liegt, hat zuvor in Nordsachsen auf der Weide gestanden, einen kurzen Weg in die betriebseigene Schlachtung zurückgelegt und ist frisch in die Theke gekommen. Doch das Angebot ist traditionell begrenzt: Von Oktober bis Ostern hat der Laden immer freitags geöffnet. Wie in der guten alten Zeit laufen ab Montag die Arbeiten für diesen einen Verkaufstag. Die Kunden kommen aus der Eilenburger und Delitzscher Region. Viele kommen auch aus Leipzig, weil die Großstädter das Natürlich schätzen. Medaillen für Knacker, Schinken und Würste hat das Team im Wettstreit unter Obhut des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft schon bekommen, demnächst gibt es die nächste Auszeichnung.

Von Christine Jacob