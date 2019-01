Delitzsch

Aufregende Themen gibt es immer – und Menschen, die sich einmischen, kritisieren, etwas ändern wollen. Die LVZ nimmt sich die Zeit und hört Ihnen zu. In der Serie „Auf einen Kaffee mit“ stellen wir Sie und Ihre Themen in loser Folge vor. Wir bringen den Kaffee gerne mit – und wollen von Ihnen hören, was Sie bewegt. Heute: Mario Rüger. Wie auch viele andere Delitzscher beschäftigt ihn zurzeit das Thema Schwimmbad. Der 48-Jährige ist für den Bau eines Hallenbades, aber nicht in der geplanten Form und zu den vorgesehenen Konditionen. Dafür hat der Ehemann und dreifache Vater auch eine ganz klare Begründung.

Rüger : Eine reine Schwimmhalle mit Lehrbecken und der gleichzeitige Freibad-Erhalt wurde nie diskutiert

Für Mario Rüger ist unstrittig, dass es ein neues Bad mit einer Hallenlösung in Delitzsch geben muss. Bereits in der DDR habe er für einen Schwimmbadbau gekämpft und für das zu dieser Zeit geplante Bad in der Securiusstraße Sand geschippt. „Ich brenne also persönlich für einen Neubau“, sagt der Diplom-Kaufmann, „aber ich bin auch Realist und verfolge die Kostenentwicklung für diesen Bau seit vier Jahren.“

Die Endsumme für den Neubau „steht noch gar nicht fest und wie viel der infolge notwendige Rückbau des Elberitzbads kosten wird, kann mir auch niemand sagen“, erklärt Rüger. Er fragt sich zudem, ob unbedingt jetzt, in der Phase des Baubooms, gebaut werden muss. „Ich glaube, dass das, was wir da gerade tun, gefährlich ist“, sagt Rüger und zieht Vergleiche zu den Bädern in Bitterfeld und Oschatz:

In das Freizeitbad „Woliday“ nach Bitterfeld fahre er mit seiner Familie wie auch viele andere Delitzscher beispielsweise derzeit. Das würde sich jedoch vermutlich ändern, wenn es in Delitzsch ein ähnliches Angebot geben würde. Die beiden Erlebnisbäder stünden in Konkurrenz – und somit auch die Städte. Auch die Schwimmhalle in Bitterfeld wird von den Delitzschern genutzt. Das Zusatzangebot hier werde die beiden Anlagen in Bitterfeld und Wolfen sicher mit fehlenden Einnahmen belasten, sagt Rüger. Ein anderes Bild in Oschatz: Hier wird das Erlebnisbad „Platsch“ in seiner Größe sogar aus Kostengründen und zu geringen Besucherzahlen massiv zurückgebaut, gibt er zu bedenken.

Konsequent sei vor diesem Hintergrund der Bau einer kleinen, reinen Schwimmhalle mit Lehrschwimmbecken, das auch öffentlich zugänglich ist und der gleichzeitige Erhalt des Freibades. Doch diese Variante sei nie diskutiert worden.

Variante eins, zwei oder drei

Für ihn sei daher ein Bürgerentscheid mit drei Abstimmungs-Alternativen weiterhin die sinnvollste Lösung. Seine Vorschläge: Variante eins sieht die Umsetzung der aktuellen Planung und des Stadtratsbeschlusses aus dem November vor. Variante zwei: Ein reines Schwimmbad wird gebaut und das Elberitzbad geschlossen. Oder Variante drei: Das Elberitzbad bleibt und zusätzlich entsteht eine reine Schwimmhalle mit Lehrschwimmbecken, die öffentlich zugänglich ist.

Das aufgekommene Argument, an einem Bürgerentscheid könnten zu wenige Delitzscher teilnehmen, lässt Rüger nicht gelten. Denn selbst aus einer geringen Beteiligung könnten Schlüsse gezogen werden. Der entscheidendste: Wenn sich nur wenige Bürger beteiligen und sich somit auch nur wenige für das Thema interessieren, muss kein Erlebnisbad für 16 Millionen Euro plus Summe X gebaut werden. Dann würde auch ein kostengünstiger Zweckbau genügen.

„Ich muss mir sicher vorwerfen lassen, mich zu spät in die Diskussion eingeschalten zu haben“, sagt Rüger. Doch er habe nun große Sorgen – so sehr er das Bad auch möchte – „dass andere freiwillige Bereiche wie Bibliotheken oder Tierpark dadurch auf der Strecke bleiben könnten“. Die Stadt lasse Unterhaltskosten von 600 000 Euro für ein Erlebnisbad rechnen und denkt gleichzeitig über eine neue Preispolitik im Tierpark nach. „Das hinkt doch jetzt schon“, sagt Rüger.

Von Mathias Schönknecht