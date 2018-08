Delitzsch

Eigentlich sollte man meinen, dass es Bürgern auch ganz willkommen ist, Altglascontainer um die Ecke zu haben – immerhin sind die Wege der Entsorgung dann kurz. Doch die Anwohner des Containerstellplatzes am Karl-Marx-Platz/Ecke Rosa-Luxemburg-Straße in Delitzsch könnten gut auf die Sammelbehälter verzichten und wollen sie nun per Antrag entfernt haben.

Anblick nervt

Dabei ist es nicht einmal die Lautstärke, die massiv stört, denn der zuständige Entsorgungsbetrieb Remondis hat nach einigen Beschwerden in der Vergangenheit bereits für Schallschutz an den Containern gesorgt. Vielmehr geht es Anwohnern um die Müllablagerungen, die in letzter Zeit überhand nehmen. „Woche für Woche das gleiche schäbige Bild bei uns im Viertel, auch wenn es der gemeine Bürger selbst ist, der dies verursacht“, schildert ein Anwohner und stellt nun bei Stadtverwaltung, Unternehmen und Co. einen Antrag auf Entfernung der Glascontainer.

Erst Lärm, dann Dreck

Den Glassammelstandort am Karl-Marx-Platz gibt es seit gut acht Jahren, nun vermüllt er. Er wolle diesen Anblick nicht mehr vor seiner Wohnungstür, argumentiert der Mieter. Lange hätten er und die anderen Mieter schon früher dafür gekämpft, wegen der Lärmbelästigung durch den Glaseinwurf zu nicht gestatteten Zeiten ernst genommen zu werden. Nun tue sich ein neues Problem mit den Containern auf und man will lieber schnell Abhilfe. Viele Fremde würden in das Wohngebiet kommen, aber eben nur auf der Suche nach Müllablagerungsplätzen. Er verfolge nunmehr das Prinzip der Stadtverwaltung beim Thema öffentliche Mülleimer, so der Anwohner: „Wo man der Lage nicht Herr wird, bitte entfernen, um Herr der Lage zu werden.“ Der Bereich direkt vor der Haustür verkomme sonst mehr und mehr zur Deponie.

Von Christine Jacob