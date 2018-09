Delitzsch

Vom 24. bis zum 26. September wird das erste Delitzscher Jugendparlament gewählt. Elf Kandidaten stehen zu Wahl. Der Leipziger Volkszeitung erklärten sie, weshalb sie sich zur Wahl stellen und was sie erreichen wollen.

Katharina Müller, 17, Schülerin: Da ich von Beginn an die Entstehung des Parlaments unterstützt habe, möchte ich nun an der Umsetzung der Ideen mitwirken. In der Kandidatur sehe ich eine Möglichkeit, alles, was die Jugend bewegt, zu vertreten und zu fördern. Ebenso habe ich das Ziel, gemeinsam mit den anderen Kandidaten zu zeigen, dass Politik auch Jugendliche betrifft.

Eric Nürnberger, 16, Schüler: Ich kandidiere, da ich gern etwas in der Stadt verändern möchte. Ich habe ein offenes Ohr für Kinder und Jugendliche und denke, ich bin der Richtige für das Gremium. Falls ich gewählt werde, kämpfe ich für mehr Unterstützung für Vereine, die Sanierung von Spiel und Sportplätzen und mehr Beachtung für die Belange von Jugendlichen.

Adrian Schneider, 18, Schüler: Ich kandidiere, weil ich es für wichtig halte, die Möglichkeiten zur Mitbestimmung und Mitgestaltung zu nutzen. Ich möchte erreichen, dass es mehr Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche gibt. Außerdem ist es mein Ziel, schulübergreifende Veranstaltungen für die Jugendlichen zu realisieren. Das Jugendparlament soll ein Anlaufpunkt für die Fragen und Probleme der Delitzscher Jugendlichen werden. Ich möchte versuchen, diese zu lösen.

Florian Bremer, 16, Schüler: Ich möchte die Meinung der Jugend aus Delitzsch vertreten. Außerdem habe ich mir als Ziel gesetzt, mich besonders für Sportvereine einzusetzen, da ich auch selbst aktiv Fußball in Schenkenberg spiele und Mitglied in der Jugendfeuerwehr in Benndorf bin.

Luisa Stolpe, 15, Schülerin: An politischen Themen habe ich großes Interesse und bin hoch motiviert, etwas zu bewirken und die Attraktivität meiner Heimatstadt zu steigern. Im Parlament möchte ich die Interessen und Wünsche der Jugend vertreten, so liegen mir die Sanierung der Schulen und die Verbesserung des Busnetzes am Herzen. Des Weiteren bin ich der Meinung, dass man freien Internetzugang und öffentliches WLAN in der Stadt gewährleisten sollte. Es ist mir ein großer Wunsch, dem Engagement von Jugendlichen mehr Raum zu geben – wir brauchen eine starke Stimme!

Franz Mühlig, 18, Schüler: Ich bin politisch interessiert und würde mich gern in diesem Bereich engagieren. Wir hatten bereits die Idee, ein Jugendcafé einzurichten. Leider ist daraus nichts geworden. Ich würde diese Idee gern aufnehmen und versuchen, sie zu verwirklichen. Außerdem würde ich gern mehr Jugendliche dazu motivieren, sich ebenfalls zu engagieren und Ideen einzubringen.

Rachel Mokroß, 15, Schülerin: Ich kandidiere, weil jedes Kind und jeder Jugendliche das Recht auf Mitbestimmung haben sollte. Ich möchte mehr Attraktivität für Kinder und Jugendliche, um den Weggang zu minimieren und mehr öffentliche Schülertreffpunkte für die Freizeit und mehr Freizeitangebote.

Lea-Marie Pollok, 18, Studentin: Ich kandidiere, weil ich gern an der Gestaltung unserer Stadt teilhaben möchte und die Meinung und Ansichten der Jugendlichen vertreten möchte. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ihre Interessen nicht wahrgenommen werden, bei Themen, in denen sie die Hauptbetroffenen sind.

Karl Zenker, 19, Student: Ich kandidiere aus kommunalpolitischem Interesse und mit der Hoffnung, selbst zu einer besseren Politik für Jugendliche beitragen zu können. Im Jugendparlament möchte ich erreichen, dass die Meinung und Interesse der Schüler, Studenten und Jugendlichen von Delitzsch, bei politischen Entscheidungen stärker berücksichtigt wird.

Nicholas Wiedling, 16, Schüler: Ich kandidiere, weil ich sehr an Politik interessiert bin und gern die Interessen meiner Altersgenossen im Jugendparlament vertreten möchte.

Sascha Hempel, 18, Azubi Ich möchte den Kindern und Jugendlichen meine Projekte die ich mir vorgenommen habe, vermitteln. Natürlich möchte ich mich auch für die Kinder und Jugendlichen im Jugendparlament einsetzen. Ich möchte mit den anderen viele Ideen kreieren, planen, besprechen und umsetzen. Meine Ziele werde ich ansprechen und hoffe, dass die Jugendparlamentarier mir helfen, dies umzusetzen. Ich möchte, dass dann unsere Ideen auch von der Stadt umgesetzt werden. Dafür kämpfe ich.

So kann gewählt werden Jeder Delitzscher, der am Wahltag bereits das 14. aber noch nicht das 24. Lebensjahr vollendet hat, ist wahlberechtigt. Der Ausweis ist bei der Wahl vorzulegen. Gewählt werden kann im Rathaus der Stadt Delitzsch, Markt 3, mit dem amtlichen Stimmzettel am Montag, dem 24. September, von 8 bis 16 Uhr, am Dienstag, dem 25. September, von 8 bis 18 Uhr, am Mittwoch, dem 26. September 2018 von 8 bis 16 Uhr.

Von Mathias Schönknecht