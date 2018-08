Uslar/Delitzsch

Die Kopfhörer fest auf den Ohren, der Blick konzentriert auf den Text, die Stimme wie immer wie bestens geölt. Die Delitzscherin Jennifer Rast hat die nächste Hürde ihrer Schlagerkarriere genommen und ihre erste Single aufgenommen.

Die 27-Jährige begeisterte in der Loberstadt schon vielfach mit ihrer Stimme. Doch bislang hat sie vor allem die Lieder anderer interpretiert. Jetzt hat sie mit „Glaubst Du an mich – so wie ich an Dich?“ ihren ersten eigenen Titel. Dafür ist die junge Mutter kürzlich extra ins niedersächsische Uslar gereist, um im Studio von Jörg Lamster ihren Song aufzunehmen – bekannt ist Lamster in der Szene unter anderem als Produzent von G.G.-Anderson- und den Wildecker Herzbuben-Scheiben.

Erster eigener Song

„Genial! Wir haben es geschafft“, freut sich Jennifer Rast und bedankt sich bei allen, die an sie geglaubt und das auch mit finanzieller Unterstützung bekräftigt hätten. „Mein erster eigener Song kann nun seinen Weg in die weite, weite Welt finden.“ Über viele Jahre hat die Zahnarzthelferin Jennifer Rast ihre Leidenschaft für den deutschen Schlager entwickelt, nun beginnt sie eigene Wege zu gehen. Der Song für die Single aus der Feder von Bernd Gottwald soll das auch dokumentieren: „Meine eigenen Songs sind eigentlich das Maß aller Dinge. Hier kann ich mich ausdrücken und ich bin froh, Texter und Komponisten gefunden zu haben, die es verstehen, meine Gefühle und Gedanken in Worte und Noten zu fassen“, berichtet die Delitzscherin. Sie habe viel Spaß bei den Aufnahmen gehabt und sei musikalisch für einiges offen.

Mit dem Einsingen allein ist es nicht getan. Bis zum Pressen der CD werden noch einige Wochen ins Land gehen, die ersten Vorbestellungen aber soll es schon geben. Manager Uwe Bernert rechnet mit einer Veröffentlichung aber noch in diesem Jahr. Jennifer Rast würde die Single am liebsten im Kindergarten ihrer Tochter zu einem Fest erstmals öffentlich präsentieren. Und danach? Soll es für die Blondine mit der großen Stimme weiter bergauf im Schlagergeschäft gehen: „Wir haben in Jörg Lamster den idealen Produzenten für Jennifer gefunden. Geplant ist die Zusammenarbeit mit ihm zu intensivieren“, berichtet der Manager. Produzent und Sängerin hätten einen sehr guten Draht zueinander gefunden und sein Schützling könne sehr von der Kompetenz des Produzenten profitieren, über weiter Projekte ist laut Management bereits gesprochen worden.

Von Christine Jacob