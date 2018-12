Delitzsch

Mutter, Vater, drei kleine Kinder sind versammelt unterm Weihnachtsbaum. Wenn Weihnachten gefeiert wird, dann wird auch immer ein bisschen das Idyll der früheren Jahre gefeiert. Weihnachten ohne Smartphone, Hektik, Überfluss. Wie schön. Die Delitzscherin Heidemarie Bachmann hält ein Foto aus dem Nachlass ihres Vaters in Ehren und brachte es extra in die Redaktion: „Sowas sollte doch mal in die Zeitung.“ Wären die Weihnachtstage nicht Anlass, mal in alten Fotoalben zu stöbern und mal genauer daran zu denken, was die historischen Bilder zeigen?

Eine arme Familie

Für die 71-Jährige, die früher als Verkäuferin, in der Kita und lange beim DRK im Ehrenamt arbeitet, ist das in erster Linie ihr Vater. Der kleine Günther ist das Baby auf dem Schoß der noch jungen Großmutter Marie. Vielleicht ist der Kasten auf dem Tisch eine Spieldose und die fünf lauschen einer Weihnachtsmelodie. Ganz vorn in der Ecke hat Tante Edith Platz. „Wir hatten alle den gleichen Kopf“, stellt Heidemarie Bachmann mit Blick auf sie und Marie fest. Die recht wertvollen Geschenke, die Eisenbahn im Karton und das Puppenporzellan auf dem Tisch, auch die Größe des Weihnachtsbaumes lassen sie jedoch vermuten, dass die Szene gar nicht das Weihnachten in der eigenen Wohnstube der Familie, die aus Altenburg stammt, darstellt: „Sie waren recht arm.“ Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre. Der Großvater war damals arbeitslos und die Großmutter war in „Aufwartung“, also als Haushaltshilfe bei einer Familie angestellt.

Das Schicksal der Kinder

„Doch sie hatten einen Freund. Der hatte das Fotografengeschäft gegenüber. Er könnte das Bild arrangiert haben“, vermutet Heidi Bachmann. Großvater Robert sieht etwas abgekämpft aus. Onkel Fritz, der kleine Junge im Korbstuhl, der sich so über das Puppengeschirr zu freuen scheint, wurde nur 21 Jahre alt. Er fielt vor Moskau im Zweiten Weltkrieg. Ihr Vater Günther arbeitete später bei der Wismut im Bergbau, starb an Lungenkrebs. Doch er bleibt ihr in Erinnerung, noch im höheren Alter gut aussehend, vom Mallorca-Urlaub sonnengebräunt.

Von Heike Liesaus