Delitzsch

Dass es noch „Ritter in der Not“ gibt, hat LVZ-Leserin Elke Klaus-Ihbe am Montag erlebt. Als sie gegen 11 Uhr am Vormittag gerade mit ihren Einkäufen fertig war und ihr Auto aus einer etwas engen Parklücke am Rossmann manövrieren wollte, gaben ihr Passanten schon hektische Handzeichen. Kaum ausgestiegen, musste die Delitzscherin feststellen, dass vorn links der Reifen platt war.

Schnelle Hilfe

„Also fahre ich mit weichen Knien dicht an die Schaufensterscheibe und parke da notgedrungen nicht ganz ordnungsgerecht. Ich suche hektisch die Notfallnummer der Gelben Engel. Denn ehrlich, Reifenwechseln gehört nicht zu meinen besonderen Fähigkeiten“, schildert sie. Prompt wird die Frau mit ihrem Vehikel zum Verkehrshindernis, ein etwas größerer Wagen quält sich vorbei. Die Frau zeigt entschuldigend auf den platten Reifen. Der Fahrer hält an und parkt vor ihr. Sie versucht das Dilemma zu erklären und ist auf einen Rüffel wegen ihrer „Parkkünste“ gefasst. Doch statt zu murren, bietet der Mann seine Hilfe an. Mit geübten Handgriffen wird das Ersatzrad gewechselt. Die beiden Mädchen auf der Rücksitzbank beobachten den hilfsbereiten Papa, keiner scheint sauer über die verspätete Heimfahrt. „Ich bin total beeindruckt von soviel uneigennütziger Hilfe und möchte meinem Ritter in der Not mit Delitzscher Kennzeichen herzlich Danke sagen“, lobt Elke Klaus-Ihbe.

Von cj