Delitzsch Kleingärtnersorgen - Delitzscherin hadert mit Vereinsvorstand wegen Nachfolge für ihre Parzelle Margarete Mitiska aus Delitzsch sucht händeringend einen Nachfolger, der ihren Garten bewirtschaftet. Nicht, dass es keine Bewerbe gebe, die Übernahme ist aber bisher gescheitert. Die Pächterin macht dafür den Vorstand des Kleingartenvereins „Am Wasserturm“ verantwortlich.

Kleingärtnerin Margarete Mitiska in ihrer Parzelle in der Anlage "Am Wasserturm" in Delitzsch. Für die Parzelle sucht sie einen Nachpächter. Quelle: Thomas Steingen