Delitzscherin kämpft gegen illegales Ablagern von Müll an Lober und Kosebruchteichen

Der Zustand der Kosebruchteiche beschäftigt die Delitzscher immer wieder. Viele wie Anke Bautz sorgen sich um die Natur und was unvernünftige Menschen mit ihr anstellen. So hat die Delitzscherin mehrere illegale Müllablagerungen an und im Umfeld der Teiche entdeckt und dies dem Delitzscher Ordnungsamt gemeldet. Doch kaum etwas passiere, klagt die Frau.