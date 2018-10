Benndort

Geschnitzte Kürbisse? Patricia Weila in Benndorf kann’s auch mit anderen Ackerfrüchten: „Wir haben schon immer Kürbisse und auch Rüben gehabt,“ resümiert sie, während sie ihre geschnitzten Kunstwerk überblickt. Damit ist sie vorbereitet auf morgen. Gemeinsam mit ihrem Bruder Cedric und ihrem Lebenspartner Christian Lange illuminiert sie den elterlichen Hof und Garten im Delitzscher Ortsteil, der dann bei Einbruch der Dunkelheit zum Anlaufpunkt für Freunde und Nachbarn gerät. Sie ist schon lange Fan der amerikanischen Tradition. Als Präsent von einer USA-Reise einer Freundin gerieten schließlich sogenannte Kemper Tools, Schnitzwerkzeuge, in ihre Hände, mit denen sich die kleinen Vertiefungen noch besser und gezielter in das Fleisch von Kürbissen und Rüben ziehen lassen.

Apokalypse statt Walt Disney

Die zahlreiche Ideen zu Motiven und Themen kommen auch bei ihr nicht auf Knopfdruck. Im Notizblock, der neben ihrem Schnitzwerkzeugen liegt, sammelte die Benndorferin kleine Skizzen. Auch auf Instagram findet sie ihre Anregungen. So entstanden seit 2013 unter anderem Themen wie Harry Potter, wobei ein großer rauchspeiender Drache die Besucher am Eingang begrüßte. In diesem Jahr träumte Patricia Weila von „Walt Disney“. Aber wegen des heißen und trockenen Sommers gediehen die Kürbisse nur schlecht. Deshalb werden die Besucher in diesem Jahr mit dem Thema „Apokalypse“ konfrontiert.

Von Alexander Prautzsch