Es sei ein sehr emotionaler Abend für sie, sagte Katrin Huß am Mittwoch. Die einstige Delitzscherin und Ex-MDR-Moderatorin war auf Einladung der Buchhandlung Engler in ihre Heimatstadt gekommen, um ihr vor vier Monaten erschienenes Buch „Die traut sich was!“ vorzustellen. Heute könne sie einmal über Delitzscher Details sprechen, sagte die 49-Jährige vor vollem Saal im Veranstaltungshaus Markt Zwanzig, „weil sie gleich wissen, was ich meine.“ Im ehemaligen Kino habe sie so als Kind beispielsweise „Das singende, klingende Bäumchen“ gesehen.

Musikalische Zukunftspläne

Neben ihren Erinnerungen an Delitzsch sprach Huß über die Reisen nach Indien zu den Palm-Bibliotheken, ihren Schrebergarten, die Eröffnung des eigenen Yoga-Studios, die Zeit beim Mitteldeutschen Rundfunk und über die Gründe für das TV-Aus vor gut zwei Jahren. Für die offenen Worte über ihre damalige Gefühlslage und den Überlegungen in Bezug auf das Fernseh-Geschäft erhielt Huß viel Anerkennung und Applaus vom Delitzscher Publikum. Für die nahe Zukunft kündigte Huß ein Musikalbum an. Dafür nehme sie aktuell einige Lieder auf. Und wann immer man sie in Delitzsch sehe, könne man sie auf einen Plausch ansprechen.

Von mhs