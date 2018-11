Delitzsch

Einen eher ruhigen Abend trotz brisantem Thema erlebte die Delitzscher Stadtverwaltung am Dienstag bei ihrem Bürgerdialog in Nord. Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) und weitere Mitarbeiter der Stadt hatten Anwohner und Interessierte in die Geschäftsräume der Stadtwerke Delitzsch (SWD) eingeladen, um über die aktuellen Entwicklungen des Wohnstandortes Nord, den möglichen Bad-Neubau sowie das Projekt „Zukunft Stadtgrün“ zu berichten. Im Anschluss an jedes Thema konnte diskutiert werden.

Weiterhin viele Fragen offen

Etwa 40 Einwohner folgten der Einladung in die Sachsenstraße 1. Schnell fokussierte sich das Interesse auf den möglichen Schwimmbad-Bau, der unweit des SWD-Sitzes geplant ist. Es sei ein „umstrittenes und heiß diskutiertes Thema“, leitete Wilde ein. Das zeigte sich auch in den mitgebrachten Fragen der Delitzscher: Wird es ausreichend Schwimmzeiten für die Bevölkerung geben? Antwort: Ja. Priorität haben die Bevölkerung und der Schulsport. Es solle aber auch Zeiten für Vereine geben und bei eventuellen Leerzeiten beispielsweise auch für die Bundeswehr. Wie hoch wird der Eintritt sein? Wilde: Nach aktuellem Stand zwischen 4 und 4,50 Euro, mit eventueller stundenweiser Staffelung. Wird das Bad barrierefrei sein? „Ja.“ Das sei auch so vorgeschrieben. Es sei aber derzeit noch ein fließender Prozess, sagte Wilde. Die endgültige Entscheidung werde erst später getroffen. Und allen Befürchtungen von Nord-Bewohnern entgegen: Der Garagenkomplex zwischen Sachsenstraße und Bitterfelder Straße werde nicht abgerissen, beruhigte der Oberbürgermeister.

Demokratische Entscheidungen

Auf den Vorschlag eines Bürgers, der erneut einen Bürgerentscheid ins Spiel brachte, reagierten einige der sechs anwesenden Stadträte: Man solle einem demokratisch gewählten und arbeitendenden Gremium zutrauen, dass es die Interessen seiner Wähler ausreichend vertritt und alle Aspekte in Entscheidung einfließen lässt, so der Konsens. Zum Schlusswort meldete sich eine ältere Dame: Die Bauarbeiten mögen bitte sofort beginnen, denn „wir 80-Jährigen wollen auch noch etwas davon haben“.

Wilde lud alle Anwesenden zur kommenden Stadtratssitzung auf ein „kräftiges politisches Gefecht“ ein. Die Sitzung findet am 29. November um 17 Uhr im Delitzscher Rathaus, Markt 3, statt. Dann entscheiden die Räte, ob die nächsten Ausschreibungsschritte für das Schwimmbad erfolgen.

Von Mathias Schönknecht