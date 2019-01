Rackwitz

Der parteilose Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe spricht im Interview über sein Bild von Rackwitz und den Einwohnern – und was seiner Ansicht noch besser sein könnte.

Herr Schwalbe, Sie haben nun drei Jahre Erfahrung im Amt des Bürgermeisters: Auf einer Skala von 1 bis 10 - wobei 1 unter ihren Erwartungen bedeutet und 10 über den Erwartungen - wie zufrieden sind Sie mit dem Erreichten?

Ich möchte es gar nicht auf eine konkrete Zahl beschränken. Ich bin stolz auf das bisher Erreichte. Wir haben beispielsweise die Kita und Grundschulen modernisiert, um die besten Bedingungen für unsere Kinder zu schaffen. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Letztlich war das auch dadurch möglich, da die Infrastruktur wie zahlreiche Straßen in den letzten Jahren grundhaft erneuert wurden und wir unseren Fokus anders ausrichten konnten.

Wenn Sie ein Bild von Rackwitz zeichnen müssten, für das Sie alle Mittel (Farben, Pinsel, Bleistift, Radiergummi etc.) zur Verfügung haben, wie sähe das aus?

Es wäre ein fröhliches Bild, das die Bürger und Bürgerinnen ermutigt, mit einem positiven Blick in die Zukunft zu schauen. Wir zeichnen viel zu oft nur das negative Bild. Wir sollten stolz sein, aufstehen und sagen: „Das ist unser Rackwitz!“ Natürlich gab es auch Entwicklungen, die uns nicht gefallen, aber wir haben eine Nachfolge für die Apotheke, es eröffnet ein neues Ärztehaus mit einem zweiten Allgemeinmediziner, Schulen und Kindertagesstätten sind modernisiert, Straßen ausgebaut, die ÖPNV-Anbindung ist exzellent. Schwarz und Grau würde in jedem Fall nicht in meinem Bild vorkommen.

Was ist Ihre Definition von den Menschen, die in der Gemeinde Rackwitz leben?

Die Menschen hinterfragen und sind kritisch, das ist auch richtig so. Sie verlassen sich, und das trifft nicht speziell nur auf Rackwitz zu, auch andere reagieren meist erst, wenn sie selbst betroffen sind. Ich wünsche mir manchmal etwas mehr Zusammenhalt, mehr Identifikation mit ihrer Gemeinde und Tatendrang.

Stichwort Baugrund: Der Biesener Ring ist so gut wie geschlossen, dort stehen aber knapp 50 Familien auf der Warteliste, falls doch noch jemand abspringt. Wo bringen Sie diese Leute unter?

Maßgabe können nicht alle 50 sein. Das ist ganz klar. Mit dem Blick auf dem Regionalplan Leipzig-Westsachsen ist ein Wohngebiet in dieser Größenordnung und auf dem Feld gar nicht mehr möglich. Wir wollen Zuzug – aber nicht um jeden Preis. Die Infrastruktur dazu muss stimmen. Es bringt uns nichts, wenn wir wachsen, aber keine Kita- und Schulplätze haben. Nicht nur für Eigentum, auch für die Mietverhältnisse müssen wir stärker etwas tun. Wir werden nicht alle 50 Familien in der Gemeinde unterbekommen, wollen mäßig wachsen.

Die Deutsche Glasfaser bietet der Gemeinde aktuell die Möglichkeit auf schnelles Internet – schneller als in manch anderer Kommune im Speckgürtel um Leipzig. Die Chance muss also unbedingt wahrgenommen werden?

Aus unserer Sicht ist es unerlässlich. Ich sage in diesem Zusammenhang immer: Heute schon an morgen denken. Zwar fühlen wir uns aktuell gut versorgt. Doch wenn ich sehe, wie rasant sich die Technologie in den vergangenen Jahren entwickelt hat, kann ich mir auch vorstellen, wie schnell sie sich noch in Zukunft entwickeln wird. Dann reichen 50 m/Bit schon morgen zu Hause nicht mehr aus. Für die Zukunft – ich denke an unsere Mobilität, Digitalisierung der Verwaltungsdienstleistungen und digitale Vernetzung – müssen wir diesen Schritt gehen und vor allem Schritt halten. Voraussetzung für einen Ausbau ist, dass sich 40 Prozent der Haushalte für einen Anschluss entscheiden.

Auffällig ist Ihre vergleichsweise starke Onlinepräsenz als Bürgermeister. Ihre Facebook-Aktivität haben Sie seit Ihrem Amtsantritt hochgehalten. Wie viel Zeit verwenden Sie dafür?

Ich bekomme es zu Hause schon gelegentlich zu hören. Das nehme ich meistens mit auf die Couch, dafür ist im Rathaus selten Zeit. Es ist kein Selbstläufer, aber eine sehr gute Möglichkeit, um Anfragen der Bürger zu beantworten. Es zeigt mir auch, dass das Interesse der Menschen an der Gemeinde da ist. Wir müssen als Verwaltung diesen Weg gehen, auch um Entscheidungen zu erklären und transparent zu gestalten. Ich beantworte da gerne Fragen und mache auch Termine aus, um bestimmte Hintergründe noch einmal in einem persönlichen Gespräch zu erklären. Aber auch unsere älteren Einwohner werden nicht vergessen. Sie werden weiterhin umfangreich durch den Gemeindespiegel informiert.

