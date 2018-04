Delitzsch

Für Rüdiger Kleinke bleibt der Sonntag der schwärzeste in seinem bisherigen Leben. Und ein schwarzer Tag für den Kreisverband der SPD. Nachdem der Delitzscher mit 66 Prozent zum Vorsitzenden der nordsächsischen SPD gewählt worden ist, trat er nach nur vier Stunden wieder zurück. Das ist in dieser Form einmalig in der Geschichte der SPD Nordsachsen. Der Schritt sei ihm schwer gefallen, teilt er am Montag mit.

Am Abend zuvor macht er mit leiser Stimme und wohl überlegten Worten seiner Enttäuschung etwas Luft. „Ich hinterfrage mich natürlich auch. Hatte natürlich Pläne und Vorstellungen. Aber in dieser schwierigen Zeit lässt sich das nur mit ordentlicher Rückendeckung durchziehen. Mit nur 66 Prozent habe ich nicht gerechnet.“

Schwache Unterstützung

Obwohl er diese 66 Prozent offensichtlich verdaut hatte, bevor der nächste Tiefschlag ihn ereilte. Nach seiner Wahl zum Vorsitzenden entschieden die Delegierten, ihren frisch gewählten Vorsitzenden nicht zum Landesparteitag der sächsischen SPD zu entsenden. Und auch für die Nominierung für den Landesvorstand und Bundesparteitag gab es nur eine schwache Unterstützung.

„Daraus muss man als verantwortungsbewusster Politiker die Konsequenzen ziehen. Wenn ein Politiker nicht mehr die Chance sieht, sein Amt zu erfüllen, sollte er gehen. Diesen Anspruch richte ich an alle anderen und natürlich auch an mich selbst“, so der 48-Jährige. Gesagt, getan. Es ging ihm vor allem darum, ob er mit einem starken Mandat für seine Aufgabe ausgestattet werde. Das war nicht der Fall.

Reise geht zu Ende

Flieht er aus der Verantwortung? „Ich wurde ja nicht gezwungen, für den Kreisvorsitz zu kandidieren. Vielmehr habe ich mich mit Freude und viel Lust für die Aufgabe beworben. Nein, ich hätte diese Aufgabe gern übernommen, hätte dafür aber mehr Unterstützung gebraucht. Darauf kam es mir an.“ Solidarität woll er durch sein Engagement aber auch in den kommenden Wahlkämpfen für die nordsächsische SPD üben.

Rüdiger Kleinke kann sich jetzt auf seinen Weinhandel konzentrieren. Quelle: Wolfgang Sens

Trotzdem erkenne er, dass mit seiner jetzigen Entscheidung eine Reise zu Ende geht. „Deshalb lege ich bis auf den Ortsvereinsvorsitz alle anderen Ämter innerhalb der SPD nieder. Für die Delitzscher bin ich gern weiter als ehrenamtlicher Stadtrat da.“ Niedergelegt hat sein Mandat als kooptiertes Mitglied im Landesvorstand und seinen Sitz im Landesparteirat. Eine Rückkehr auf die kreis- und landespolitische Ebene schließe er nicht aus.

