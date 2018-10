Rackwitz

Beim Thema Breitband schaut Rackwitz anders als Nachbarkommunen nicht in die leere Kunststoffröhre. Die Kommune investierte in der Vergangenheit bereits selbst in den Netzausbau und ins schnelle Internet. Was ihr bis dato bei der Wahl von Zuzüglern aus Leipzig half. Nur fünf Haushalte im Gemeindegebiete haben einen Internetanschluss mit einer Geschwindigkeit unter 30 Mbit, sagte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) und werden daher in den Ausbauplänen des Landkreises Nordsachsen überhaupt berücksichtigt. Dazu zählen unter anderem die Schulen der Kommune.

Bis zu 1000 Mbit möglich

Für alle weiteren Haushalte biete sich laut Gemeindeverwaltung nun die Möglichkeit, über die Deutsche Glaserfaser GmbH Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000-Mbit zu bekommen. Voraussetzung sei wie in allen anderen möglichen Ausbaugebieten, dass sich 40 Prozent der Haushalte vorab für einen Anschluss des Unternehmens entscheiden. Zuvor müssten die Gemeinderäte einer Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen Glasfaser zustimmen. Das aus Nordrhein-Westfalen stammende Unternehmen ist auch in anderen Bereichen Nordsachsens aktiv, will unter anderen in Delitzsch ausbauen, in Bad Düben haben die Arbeiten bereits begonnen.

Von mhs