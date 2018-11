Delitzsch

Tobias Münscher-Paulig ist überaus zufrieden. Für den Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Delitzsch-Eilenburg, dem LVZ-Partner während der Spendenaktion „Ein Licht im Advent“, ist es wichtig zu zeigen, wem das Geld später konkret hilft und was damit ermöglicht werden kann.

Von der Summe, die von LVZ-Lesern in nur einer Woche für Familie Oehlert aus Wiedemar zusammen gekommen ist, zeigt sich Münscher-Paulig beeindruckt. Denn es sind bereits über 4400 Euro auf dem Konto eingegangen. „Es ist ganz in unserem Sinne, für den guten Zweck zu spenden und dass das Geld später Benachteiligten zu Gute kommt“, sagt der Diakonie-Chef.

„Wir haben in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass wenn das vorgestellte Projekt mit den Spenden ausfinanziert werden konnte, noch ein ganz spezieller Wunsch, wie beispielsweise ein Urlaub, für die Familie von dem Geld möglich war. Aber natürlich stehe erst einmal der Bau des Daches klar im Vordergrund.

Bevor sich das Leben von Mike Oehlert von einem Moment auf den anderen komplett änderte, arbeite er Jahr für Jahr an dem Traum der Familie: ein altes Häuschen für sich umzubauen. Der Familienvater kann diesen nach einer Gehirnblutung und zwei Schlaganfällen nicht mehr selbst verwirklichen. Familie und Freunden wollen das Haus nach dem Schicksalsschlag nun behindertengerecht ausbauen.

Ein stolzes Ergebnis für die erste Woche der LVZ-Spendenaktion – bereits 4425,12 Euro sind auf dem Spendenkonto für die Familie aus Wiedemar eingegangen.

Weitere Spender:

Von Mathias Schönknecht