Nicht jeder muss im Alter dauerhaft in ein Heim. Bei einem erhöhten Pflegebedarf ist eine Kombination aus Tagespflege und dem Zuhause ein guter Kompromiss. Der ist durchaus gefragt. Daher bietet das Diakonische Werk Delitzsch-Eilenburg in Delitzsch seit März zwölf weitere Tagespflegeplätze an.