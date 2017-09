Diakonie und InterKULTUR-Verein beziehen gemeinsames Büro in Delitzsch

Delitzsch. Wenn diese Tür sich öffnet, stehen dahinter gleich mehrere Angebote: In der Schloßstraße 4 in Delitzsch haben nun die Diakonie mit verschiedenen Angeboten von Hospiz- bis Jugendmigrationsdienst und der Verein InterKULTUR ein Büro bezogen. „Wir bieten damit eine gemeinsame Anlaufstelle und ein Büro mit verschiedenen Projekten“, sagt Michael Marschall vom Jugendmigrationsdienst. Er wird immer dienstags in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr Sprechstunden in den Räumen anbieten.

Hilfe aller Art

Nach Vereinbarung gibt es Termine bei den anderen Büro-Inhabern: mit Koordinatorin Sieglinde Stahl vom Ökumenischen Ambulanten Hospizdienst oder den Mitarbeitern des Projekts GegenWind, die helfen Jugendliche von der schiefen Bahn zu holen oder sie gar nicht erst dorthin geraten zu lassen. Und auch Sven Meyerhofer vom Verein InterKULTUR, der sich 2016 gründete, um die Integration von Ausländern in der Loberstadt voranzutreiben, wird oft im Büro anzutreffen sein. Zudem plant der Verein bereits diverse Veranstaltungen vom gemeinsamen Essen über den Film- bis hin zum Spieleabend mit Teilnehmern mit und ohne Migrationshintergrund. Ein Besuch und Blick hinter die Tür am Haus der Fünf Kirchen lohnt sich also immer.

Von Christine Jacob