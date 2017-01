DELITZSCH. Jahresanfang heißt durchatmen für Hans-Joachim Kohl und sein Team von „Die Namenlosen“. Unzählige haben sie in den vergangenen Wochen zu Jahresabschluss- und Weihnachtsfeiern bespaßt. Spaß ist ihre Arbeit, ein Ehrenamt. Bald werden sie wieder fast jedes Wochenende unterwegs sein – gebucht meistens ein Jahr im Voraus.

Einen solchen Namen haben sich die Namenlosen in den vergangenen zehn Jahren vor allem damit gemacht, Kindern eine Freude zu bereiten – mit zahlreichen Spielen. Hervorgegangen ist der Verein aus dem Karneval. Chef Hans-Joachim Kohl und seine Frau Christel Kohl-Herzog waren jahrzehntelang im Eilenburger Carneval Club (ECC) und mit der Sektion „Alte Weiber“ aktiv. Sie stellten immer mehr Programmpunkte für die Jüngsten auf die Beine und schlossen sich schließlich mit Freunden zu einer neuen Formation zusammen – wenig später folgte kontra der Doppelbelastung schweren Herzens der Ausstieg aus dem ECC. Als niemandem ein Name für die Gruppe einfallen wollte, einigte man sich auf das Offensichtliche: „Die Namenlosen“. Das Markenzeichen wurde orangefarbene Kleidung. Heute machen sie auch Abendprogramm für Erwachsene – ebenfalls mit vielen Spielen und Tänzen. Zwei Programmblöcke mit je knapp 30 Minuten Show zum Mitmischen bieten die Entertainer ohne Namen. Einmal im Monat wird dafür geprobt, mit dem Ziel, dass jeder alles kann. Allerdings: „Wir brauchen mehr Mitglieder“, sagt der 61-jährige Vereinschef. Zwölf Namenlose gibt es – 16 wären besser, um sich gegenseitig ersetzen zu können. Immerhin mussten sie schon mit Aushilfen arbeiten, um Veranstaltungen nicht ausfallen lassen zu müssen. Das kann der Ausgangspunkt einer Karriere sein. Haike Lorenz und ihr Mann Sven kamen so zu den Mannen ohne Namen. „Wir wurden so herzlich aufgenommen“, schwärmt die 41-Jährige über den Zusammenhalt. Und ihr zwei Jahre älterer Mann, der nur Techniker sein wollte, macht inzwischen ganze Solonummern. „Der Reiz ist einfach, die Leute zum Lachen bringen“, sagt die Erzieherin. Ein Credo dabei: Es darf nicht unter die Gürtellinie gehen. Und eine Bedingung gibt es: „Wir nehmen nur Paare auf, bei denen beide mitmachen“, erläutert der Chef. Wenn nur einer von beiden so einem zeitintensiven Hobby nachgeht und der andere daheim wartet, gibt es früher oder später Stress. Singles dürfen sich natürlich auch – am besten über www.dienamenlosen-delitzsch.de – melden, das Alter ist nicht relevant.

Von Christine Jacob