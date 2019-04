Rackwitz

Gutes Wetter und die Schladitzer Bucht finden immer wieder zueinander. So wie am gestrigen Donnerstagnachmittag soll es auch über das gesamte bevorstehende Wochenende sein. Das hofft All-On-Sea-Marketingchef André Zwerschke. Denn am Sonnabend und Sonntag steht die erste große Veranstaltung an der Westseite des Schladitzer Sees in diesem Jahr an. An beiden Tagen wird mit Tausenden Besuchern gerechnet.

Verschiedene Schnupperkurse

Das Frühlingserwachen, wie es in den vergangenen Jahren hieß, werde jetzt allmählich durch das „Testival – Sport und Genuss“ abgelöst, erklärt André Zwerschke. Testival, eine Zusammensetzung aus Festival und Test, soll den Besuchern neue Materialien vorstellen und ihnen die Möglichkeit geben, diese gleich kostenfrei auszuprobieren, erklärt der Marketingchef die Intension hinter dem Namen. Dazu werde der gesamte Bereich der Schladitzer Bucht, vom Restaurant über den Wassersportbereich bis zum Beachclub, „voll mit unseren Partnern sein“, sagt Zwerschke.

Im Bereich Sport können so beispielsweise an beiden Tagen Schnupperkurse im Segeln oder Hulu-Tanz ausprobiert oder die Restube-Sicherheitsboje kennengelernt werden. Wer eine gültige Lizenz besitzt, kann kostenfrei Segeln, Surfen oder Kiten. Für den Genuss soll die Vorstellung einer neuen Eissorte sorgen. „Und auch das Restaurant Levante wird viele Proben zum Testen anbieten“, sagt Zwerschke und kündigt gleich noch einige Überraschungen an. Mit dabei sein werde in jedem Fall wieder das Bade- und Saunafass.

Weiterer Ausbau im Sommer geplant

„Diese Idee hatte ich über die letzten Jahre in der Schublade“, erzählt Zwerschke. Dieses Jahr wird sie zum ersten Mal umgesetzt. Wenn die Idee gut ankommt, soll sie in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.

Apropos Ausbau: „Im Sommer wird es noch ein besonderes Highlight auf dem Wasser geben“, sagt Zwerschke. Er wolle noch nicht zu viel verraten. Es gehe aber in Richtung des Wasser-Fun-Parks.

Neben dem All-On-Sea-Testival findet am Sonnabend zudem die vierte Auflage der Neuseen-Mountainbike-Trophy über 16, 24 sowie 40 Kilometer und am Sonntag der Neuseen-Trailrun über 8, 16 sowie 24 Kilometer statt. Die Strecken führen dabei unterschiedlich oft um die Schladitzer Bucht. Für beide Wettbewerbe sind Anmeldungen weiterhin möglich.

Weitere Infos unter www.campdavid-sportresort.de und www.maximalpuls.com.

Von Mathias Schönknecht