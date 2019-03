Zaasch

Die kleine Dorfkirche St. Ursula im Wiedemarer Ortsteil Zaasch ist eine der Ältesten in Nordsachsen. Das romanische Bauwerk ist etwa 1000 Jahre alt und trotzdem in erstaunlich gutem Zustand. Das ist nicht selbstverständlich und nur dem unermüdlichen Einsatz des Fördervereins „Kirche Zaasch“ zu verdanken. Barbara Löwe hält als Vorsitzende die Fäden in der Hand. Die ehemalige Lehrerin und ist stolz auf die vielen Helfer, die die Vereinsarbeit gemeinsam im Dorf tragen. Besonderen Rückhalt erhält sie dabei von Frank Dittmann und Rüdiger Hahn.

Die Dorfkirche am Plinsentiegel 2 in Zaasch wurde im romanische Baustil errichtet. Quelle: Wolfgang Sens

Förderverein sorgt dafür, dass die Zeit in Zaasch nicht stehen bleibt

Kurz nach den Wendejahren sollte das Gotteshaus abgerissen werden. Die Zaascher wollten jedoch, dass die Kirche im Dorf bleibt. Gut können sich die Drei daran erinnern, wie sich der Verein aus dieser Situation heraus bildete. „Ende der 1980er-Jahre stand die Kirche kurz vor der Entweihung“, erinnert sich Löwe. Kurzer Hand wurde im Jahr 1995 der Förderverein gegründet. „Wir hatten uns die Werterhaltung als Ziel gesetzt. Auch die Mehrzahl der Einwohner wollten das ebenso“, erklären die Vereinsmitglieder. „Familie Hahn ging zu jener Zeit in den Ruhestand und war tagsüber stets verfügbar. Frank Dittmann überwachte von Anfang an das Baugeschehen mit“, erinnert sich Löwe. Mit 50 000 Deutsche Mark Startkapital wagte der Verein den Schritt in die richtige Richtung. „Zuerst galt es, das Dach instand zu setzen“, erzählen die Mitglieder. Ziel um Ziel tasteten sie sich voran. „Sieben Tonnen Bauschutt und drei Tonnen Holzabfälle haben wir aus der Kirche getragen“, resümiert Dittmann. Dem ehemaligen Kfz-Schlosser kam dabei sein handwerkliches Geschick gerade recht.

Zur Eröffnungsfeier nach der Dachinstandsetzung wurde bereits für die Kirchturmuhr gesammelt. Hier spielte dem Verein der Ruhestand von Rüdiger Hahn in die Hände. Er war es, der täglich, alle zwölf Stunden, dafür sorgte, dass die Zeit in Zaasch nicht stehen bleibt. Durch die Gewichtsverlängerung am Uhrwerk müsse er mittlerweile nur noch alle zwei Tage zum Aufziehen gehen, verrät der rüstige Rentner. Frank Dittmann schaut ihm bereits über die Schulter: „Ich gehe sozusagen bei ihm in die Lehre“, flachst er.

Rüdiger Hahn zieht die Zaascher Kirchturmuhr auf. Quelle: Wolfgang Sens

Überraschung zur 700-Jahr-Feier des Dorfes

Im vergangenen Jahr feierte der Ort seinen 700. Geburtstag. Für den Verein gab es eine Überraschung. Die Nachbildung des Flügelaltares, der einst St. Ursula zierte, wurde dem Gotteshaus übergeben. Das Original, ein spätgotischer Schnitzaltar (um 1500) befindet sich seit vielen Jahren in der Stiftskirche in Wechselburg. Und auch so bietet die kleine Kirche viele Besonderheiten: Die aus 99 Feldern bestehende Kassettendecke, der originale Taufstein, die Holzskulpturen, die Geißler-Orgel und nicht zuletzt die alte Kirchentür mit den historischen Beschlägen lässt verstehen, warum dieses alte Erbe mit soviel Enthusiasmus erhalten wird.

Zur Galerie Die Kassettendecke, die Geißler-Orgel, die alte Kirchentür mit den historischen Beschlägen oder die Nachbildung des spätgotischer Schnitzaltars – Rüdiger Hahn zeigt die Besonderheiten der Kirche in Zaasch.

Dittmann dreht auch heute regelmäßig seine Runde: „Hier sind noch viele Geheimnisse verborgen, die es zu entdecken gilt.“ Auch seine Ehepartnerin Gisela hilft, wo sie nur kann. Ebenso darf sich Hahn der Hilfe seiner Frau gewiss sein. „Keine Festlichkeit ohne Blumenschmuck aus dem Garten von Walburga Hahn“, fügt Löwe hinzu.

Von Anke Herold