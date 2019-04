Delitzsch

Mit einem Griff in die Kasse hat ein unbekannter Täter in einem Einkaufsmarkt in der Delitzscher Securiusstraße einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet. Wie die Polizei berichtete, hatte der Mann so lange gewartet, bis der Kassierer die Kasse öffnete, um die von ihm aufs Warenband gelegte Ware abzukassieren. Dann griff er zu und zog einige Banknoten heraus.

Kundin beiseite gestoßen

Anschließend flüchtete der Täter in stadtauswärtige Richtung. Dabei stieß er eine Kundin zur Seite, welche sich dem Dieb in den Weg gestellt hatte, um ihn am Verlassen des Marktes zu hindern. Die Marktverantwortliche informierte die Polizei und erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.

Die Zeugen beschrieben den Dieb als etwa 1,80 Meter großen Mann südländischen Phänotyps mit dunklen schwarzen Haaren und Bart. Er trug eine weiße Strickjacke.

Von lvz