Delitzsch. Ein Einbruch in ein Biokraftwerk in der Delitzscher Fabrikstraße hat am Sonntagvormittag eine Störung im Umspannwerk nach sich gezogen. Wie die Polizei berichtete, machte sich nach der Störungsmeldung ein Mitarbeiter der Stromversorgungsgesellschaft auf den Weg, um in dem Kraftwerk nach dem Rechten zu sehen. Im Werk seien ihm zwei Männer entgegengekommen, die freundlich grüßten, dann aber im Laufschritt davoneilten. Der Mitarbeiter rief die Polizei. Die Beamten stellten die beiden 21- und 28-Jährigen jedoch noch auf dem Betriebsgelände.

Die Einbrecher hatten laut Polizei bereits reichlich Computertechnik zusammengesucht und zum Abtransport bereitgestellt. Offenbar hatten sie dabei auch Technik zur Steuerung der Anlage erwischt und besagten Fehler im Stromnetz verursacht.

Von kasto