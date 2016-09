Delitzsch. Die Delitzscher Polizei sucht die Eigentümer zweier mutmaßlich gestohlener Fahrräder. Auf den Bildschirmen der Überwachungsanlage des Krankenhauses seien bereits am 27. August zwei Verdächtige festgestellt worden, die sich an den Rädern im Fahrradständer zu schaffen gemacht hätten, teilte die Polizei mit. Die herbeigerufenen Beamten konnten dann zwei Männer stellen, die bereits wegen mehrerer Straftaten im Bereich des Fahrraddiebstahls polizeibekannt seien. Sie führten zwei Fahrräder mit sich, deren Herkunft nicht geklärt werden konnte. Wer auf dem Bild sein Eigentum erkennt, kann sich an das Polizeirevier Delitzsch (Hallesche Straße 58, Telefon 034202/660) wenden.

Von lvz