Delitzsch

Die Stadt Delitzsch hat beim Fahrradklima-Test des Allgemeine Deutsche Fahrrad-Clubs ( ADFC) schlechter abgeschnitten als 2016. Mit einer Gesamtbewertung von 3,66 liegt Delitzsch im bundesweiten vorderen Mittelfeld, jedoch hinter sächsischen Städten wie Hoyerswerda (3,5), Markkleeberg (3,51) oder Coswig (3,56). Bei der letzten Umfrage 2016 konnte die Stadt noch eine Gesamtnote von 3,31 erreichen und galt als der Spitzenreiter in Sachsen, schnitt auch in Praxistests der LVZ und des ADFC gut ab.

Delitzsch hat bundesweit Platz unter ersten 100

Mit seiner Gesamtbewertung der Fahrradsituation von 3,66 liegt Delitzsch bundesweit bei den Städten mit 20 000 bis 50 000 Einwohnern auf Platz 76 von 311 (2016 61 von 364). „Die Bewertung des Fahrradklimas in Delitzsch hat sich im Vergleich zu 2016 deutlich verschlechtert. 2018 erhielt Delitzsch in allen 27 Kriterien der Befragung schlechtere Noten als zwei Jahre zuvor. Da muss unbedingt gegengesteuert werden“, sagt Konrad Krause, Geschäftsführer des ADFC Sachsen. So seien aktuell nur 27 Prozent der Delitzscher Radfahrenden mit der Förderung des Radverkehrs in ihrer Stadt zufrieden.

Delitzscher besorgt über Diebstahl

88 Prozent der Delitzscher finden, dass Fahrraddiebstahl ein großes Problem ist. Delitzsch befindet sich damit bundesweit auf einem der letzten Plätze. „Für das große Problem des Fahrraddiebstahls benötigen wir eine entschiedene Präventionsarbeit. Dazu zählt auch, dass es sichere Abstellanlagen für Fahrräder in der Stadt gibt“, so Konrad Krause. 51 Prozent der Delitzscher sind laut der Umfrage mit den Abstellanlagen in ihrer Stadt unzufrieden. Dabei gibt es Möglichkeiten wie Fahrradgaragen. 57 Prozent gaben an, regelmäßig von Autos auf der Straße bedrängt und behindert zu werden. 66 Prozent kritisieren die Radwegführung an Baustellen. Auch sagen 53 Prozent der Befragten, dass sie sich auf dem Fahrrad gefährdet fühlen. 2016 wurde das Sicherheitsgefühl beim Radfahren in Delitzsch noch mit der Schulnote 3,3 bewertet, zwei Jahre später mit 4,7. 40 Prozent der Befragten haben ein gutes Gewissen, ihre Kinder allein mit dem Rad fahren zu lassen. Sogar nur 31 Prozent der Delitzscher haben das Gefühl, dass es gewünscht oder unterstützt wird, wenn Kinder mit dem Rad zur Schule fahren. Das sei „wirklich ein alarmierendes Zeichen“, so ADFC-Geschäftsführer Krause, „andererseits ist das Fahrradklima in Delitzsch insgesamt besser als in den meisten sächsischen Städten.“ Die Ergebnisse für Delitzsch zeigen insgesamt einen Aufholbedarf, aber gute Aspekte: „69 Prozent wünschen sich ein stärkeres Vorgehen gegen Falschparker auf Radwegen. Außerdem fühlen sich nur 29 Prozent der Delitzscher Radfahrenden als Verkehrsteilnehmer akzeptiert. Allerdings empfinden 48 Prozent die Ampelschaltungen grundsätzlich als fahrradfreundlich, während dieser Wert sachsenweit bei nur 29 Prozent liegt. 53 Prozent sind mit der Reinigung der Radwege zufrieden, im gesamten Freistaat sind es nur 34 Prozent“, so die Mitteilung.

Mehr Teilnehmer als 2016

Dabei muss auch bedacht werden, dass 2018 172 Teilnehmer ihre Meinung zum Radklima in Delitzsch abgaben. 2016 waren es 77. 2014 gab es 25 Teilnehmer und 2012 nur vier. Damit schaffte es Delitzsch nicht einmal ins Ranking, wofür 50 Teilnahmen notwendig sind. Der Test ist dennoch die größte Umfrage zum Fahrradklima weltweit. Zwischen September und November 2018 konnten Radfahrer ihre Meinung kundtun.

Von Christine Jacob