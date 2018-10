Delitzsch

Sie haben es jetzt als Urkunde: Gisela Thiele und Doris Funke, Jahrgang 1946 und 1944, sind „Förderinnen des sächsischen Museumswesens“. Als solche wurden sie jetzt Kunstministerin Eva-Maria Stange ausgezeichnet. Aber wie sieht ihre ehrenamtliche Arbeit im Delitzscher Museum aus?

Dienstagmorgen im Barockschloss: Gisela Thiele sieht nach, was für sie heute auf dem Schreibtisch liegt. Gegenüber hat Doris Funke hat ihren Platz am Computer eingenommen. Vor sich hat sie große Briefumschläge. Darin sind schwarz-weiß Fotos, historische Aufnahmen aus den Beständen des Museums. Die sollen künftig digital zur Verfügung stehen. „Das schont die Bilder, die nicht jedes Mal angefasst werden müssen“, erklärt Museumsleiter Jürgen Geisler. Außerdem wird das Suchen so für jeden erleichtert. Zudem kann bei der Suche nichts in Unordnung geraten.

Doris Funke engagiert sich im Barockschloss Delitzsch und wurde jetzt für ihre ehrenamtliche Arbeit zur Förderung des sächsischen Museumswesens ausgezeichnet. Quelle: Heike Liesaus

Ordnung ist das Museumsleben

Das Einscannen ist Routine. Doch zu jedem Foto gehört auch die richtige Beschreibung. Manchmal liegt die Hürde im Detail, zeigt Doris Funke. Wenn zum Beispiel auf der alten Aufnahme, die Schüler am Ehrenberg-Gymnasium zeigt, im Hintergrund die Hausnummer 10 zu sehen ist, macht sie das aufmerksam. Denn sie weiß: Das Haus Ehrenberg des heutigen Gymnasiums hat die Nummer 16. Ist vielleicht ein anderes Gebäude im Hintergrund abgebildet? In diesem Fall war es dann doch das Richtige. Denn die heutige Straße Am Wallgraben hieß zu jener Zeit Victoria-Promenade und die Gebäude hatten andere Hausnummern.

Archiv und Revision

Für Doris Funke fing die Museums-Sache mit einem Aufruf in der LVZ an. Es waren Helfer gesucht, die die alten deutschen Buchstaben lesen können. Es ging um Recherchen für eine Promotionsarbeit. Zwischenzeitlich hatte sie den Antrag für die Aufnahme in den Museumsverein gestellt. Aber auch dann wollte die Ingenieurin, die früher in Bad Schmiedeberg wohnte und arbeitete, nicht allein zahlendes Mitglied sein. Also hatte sie gefragt, ob sie auch anderweitig helfen könnte. Je nach Form ist sie nun einmal in der Woche fünf bis sieben Stunden in Museumsarbeit vertieft.

Gisela Thiele engagiert sich im Barockschloss Delitzsch und wurde jetzt für ihre ehrenamtliche Arbeit zur Förderung des sächsischen Museumswesens ausgezeichnet. Quelle: Heike Liesaus

So wie Gisela Thiele. Die sich jetzt gerade mit dem Einordnen von Archivmaterial befasst. Landet eine Mappe mit einer bestimmten Schrift nicht im richtigen Karton, der dann in den Archivregalen eingeordnet wird, ist sie trotz der digitalen Erfassung im Computer nicht mehr aufzufinden. Die Rackwitzerin war Mathe-Chemie-Lehrerin und ist dank einer Freundin 2004 zum Museumsverein gekommen. „Als Mathelehrerin kann man ja ein bisschen zählen“, merkt sie schmunzelnd an. So hatte sie zuerst bei Revisionen geholfen.

Von Heike Liesaus