Nordsachsen

Emily Griehl (19), Auszubildende aus Oschatz: „Freunde und Familie sind für mich das A und O. Diese finde ich nun mal in Nordsachsen. Außerdem bin ich ein sehr heimatbezogener Mensch. Das macht Nordsachsen für mich lebenswert.“

Janine Kraske, Geschäftsführerin Jugendteam Torgau und Mitglied im Kreisschülerrat: „Nordsachsen ist meine Heimat und egal, wohin es mich einmal in der Zukunft verschlagen wird, ich werde immer an die Zeit in Torgau denken und es wird immer mein Zuhause bleiben. Mit der Zeit hat sich diese Region wahnsinnig zum Positiven entwickelt. Man kann hier viel erleben und es gibt viel zu sehen wie die zahlreichen Seen, die Dübener Heide, den Elberadweg und natürlich unser schönes Schloss Hartenfels. Ich lebe sehr gerne hier.“

Volker Pfitzner (61), Leiter der nordsächsischen Außenstelle des Weißen Rings: „Nordsachsen ist für mich in erster Linie Heimat, Familie und Freunde. Lebenswert ist für mich das Leben in der ländlichen Region. Es ist um einiges ruhiger als in der Großstadt und man ist schneller in der Natur.“

Romina Barth, CDU-Oberbürgermeisterin Torgau: „Ich bin stolz auf die stete Entwicklung unseres Landkreises in Richtung einer stabilen und sicheren Zukunft. Ich lebe gerne in diesem Landkreis. Vor allem Torgau bietet neben seiner historischen Innenstadt, dem imposanten Schloss und seinen knuffigen Stadtbären auch eine tolle Wasserlandschaft mit der Elbaue und dem Großen Teich, die einen hohen Naherholungs- und Freizeitwert hat. Im gesamten Landkreis treffe ich auf tolle, gastfreundliche Menschen, die ihren Lebensraum mit viel Herzblut geschaffen haben. Ich liebe unsere einheimischen Produkte, die mit Leidenschaft hergestellt werden und inzwischen oft über die Landkreisgrenze hinaus bekannt geworden sind.“

Dominik Leuschner (17), Auszubildender aus Oschatz: „Mir gefällt, dass meine Heimatstadt nicht weit von Leipzig entfernt ist. Für einen relativ kleinen Landkreis gibt es doch recht viele Sehenswürdigkeiten, die jeder Mensch aus dem Freistaat Sachsen und darüber hinaus kennt. Ich lebe gerne im Landkreis Nordsachsen, weil hier meine Familie und Freunde leben, ich in meiner Heimatstadt im Jugend-, Kultur- und Umweltzentrum als ehrenamtliches Vereinsmitglied tätig bin und ich in diesem Verein etwas gefunden habe, was mir sehr viel Spaß macht, ich meine Ausbildung in dieser Stadt absolviere und weil ich im Jugendstadtrat in Oschatz tätig bin.“

Shaghayegh Eizadi (19), gebürtige Iranerin, hat im Berufsschulzentrum Schkeuditz gerade erfolgreich die Fachhochschulreife für Wirtschaft und Verwaltung erreicht und will nun ein Studium für Internationale Soziale Arbeit beginnen: „Dank der vielen kulturellen und sportlichen Vereins-Angebote fühle ich mich in Schkeuditz sehr wohl. Wir sind in der Familie oft im Landkreis unterwegs, haben den Mühlentag in Zwochau oder auch das Musical am Schladitzer See am Biedermeierstrand besucht. Das Angebot ist in der Region ist sehr vielseitig und wenn man will, kann man jedes Wochenende etwas unternehmen. Wir lieben aber auch Schkeuditzer Aue, sie ist eine grüne Oase. Der Landkreis bietet auch Naturmenschen viele Erholungsmöglichkeiten“. Shaghayegh Eizadi lebt seit fünf Jahren in Schkeuditz.

Frank Walter (53) aus Taucha, Producer beim MDR: „Der Landkreis ist schön grün. Toll ist auch, dass man schnell in Leipzig ist, aber auch das Land vor der Tür hat. Das ist sehr erholsam, was in der heutigen hektischen Zeit ein hohes Gut ist. In Nordsachsen gibt es eine gute Schulinfrastruktur sowie reichlich Kultur. Man muss es nur nutzen und hingehen. Jeder kann dazu beitragen, dieses Niveau zu halten statt nur zu meckern.“

Gabriele Mierau, Bärenpflegerin in Torgau: „Das liegt ja ganz klar auf der Hand. Die Bären sind für mich der Grund, warum Nordsachsen und besonders die Stadt Torgau etwas ganz Besonderes für mich sind. Ich bin hier aufgewachsen und habe alle Entwicklungen hautnah miterlebt. Ich liebe die Struktur und das Umfeld in Nordsachsen, besonders die Natur, Flora und Fauna. Hier ist nichts überlaufen und übervölkert, wie in irgendwelchen Großstädten.“

Andrea Klaas, 38, Bürokraft aus Delitzsch: „Der Landkreis Nordsachsen hat viel zu bieten: die Dübener Heide, Schlösser, Burgen, Mühlen. Außerdem gibt es den Flughafen, Autobahn. Die Großstadt ist in der Nähe, dort arbeite ich auch, aber ich lebe gern Delitzsch. Da ist es nicht so anonym. Es gibt das Angebot für die Freizeit, gerade für die Kinder. Wir nehmen im Herbst zum Beispiel alles mit, was es an traditionellen Festen gibt, egal ob im Heide Spa oder im Schullandheim Reibitz.“

Roland Kirsten (67), Rentner und Ortsvorsteher des Delitzscher Ortsteil Döbernitz: „Lebenswert an Nordsachsen ist, dass das Vereins- und Feuerwehrleben und die ehrenamtliche Arbeit hier pulsiert. Allein im näheren Umkreis gibt es beispielsweise den SV Grün-Weiß Selben, den Heimatverein Zschortau und den Carneval-Club Selben-Zschepen, der weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt ist. Und besonders an Döbernitz ist, dass trotz der Zugehörigkeit zu einer Großen Kreisstadt der dörfliche Charakter erhalten bleibt.“

Claudia Angerer-Kneifl (31), Suchttherapeutinaus Wermsdorf: „Ich habe alles für mich im Leben Wichtige hier gefunden: Meine Familie, meinen Partner, ein Zuhause, Freunde, Arbeit. Ich lebe auf dem Dorf, bin aber trotzdem schnell in Leipzig, was ich toll finde. Und seitdem bei uns ständig Sommer ist, brauche ich erst recht kein Fernweh bekommen.“

Ulrike Friedrich, Erzieherin aus Zinna: „Ich bin eine junge Torgauerin, arbeite jedoch in Belgern in einer Kita. Für mich ist es besonders wichtig, dass man schnell von A nach B kommt. Dies ist in meinem Fall sehr günstig, da die B182 genau durch Torgau und Belgern führt und ich somit ohne große Umwege zu meiner Arbeit fahren kann. Aber auch sonst ist Nordsachsen in der Infrastruktur sehr gut aufgestellt. Egal ob mit Auto oder Zug – man ist in Nullkommanichts in der nächstgrößeren Stadt.“

Mario Gräfe (41), Schornsteinfegermeister aus Glaucha bei Eilenburg: „Mir gefällt das dörfliche Flair, und ich will bleiben. 2010 habe ich das Grundstück meiner Eltern übernommen. Als Schornsteinfegermeister bin ich ja viel unterwegs. Da genieße ich es, abends und an den Wochenenden in Glaucha zu sein. Hier kann ich gut abschalten. Wir haben hier nicht nur die tolle Muldenaue, sondern auch Gaststätte, Bäcker und Friseur. Ich habe hier jedenfalls alles, was ich brauche.“

Jens Dehnert, Trainer SC Hartenfels Torgau 04: „Ich liebe meine Heimatregion und bin Torgauer mit Leib und Seele. Trotz aller kleinen und großen Probleme, die es fraglos im Landkreis gibt, finde ich die Menschen hier sehr in Ordnung. Ich bin kein Großstadttyp, finde Torgau von der Größe her genau richtig. Und alle Menschen, die behaupten, hier sei nichts los, kann ich eines Besseren belehren: Hier ist sehr wohl etwas los! Sei es kulturell oder auch von den Einkaufsmöglichkeiten her. Nach einer Woche Urlaub spüre ich, dass ich gern wieder nach Hause komme.“

Florian Böschel (17), Azubi für Mechatronik aus Bad Düben: „Nordsachsen bedeutet für mich eine lebenswerte Gegend, eine schöne Natur und meine Heimat. Hier bin ich geboren. Wir haben hier ganz viele Freizeitmöglichkeiten, wo man sich am Nachmittag und ganz nach seinen individuellen Wünschen ausleben kann. Nordsachsen ist für mich das schönste Fleckchen Erde, wo andere Urlaub machen.“

Mandy Jäckel, Kulturbastion Torgau: „Da gibt es einiges, zum Beispiel dass es viele jungen Menschen in der Region gibt, die sich etwas trauen, die Veranstaltungen organisieren, sich in Vereinen engagieren und den Sprung in die Selbstständigkeit wagen. Es gibt etliche, die in die Region zurückkommen, weil es in der Großstadt immer hektischer wird. Und so kommt immer mehr Bewegung rein. Auch landschaftlich hat Nordsachsen einiges zu bieten. Unsere Elbwiesen mit den Sandbuhnen sind mein Highlight.“

Philipp Anders, Heidekoch aus Taura bei Schildau: „Nordsachsen ist für mich so lebenswert, da ich ein Genuss-Mensch bin und hier viele regionale Produzenten tolle Produkte anbieten. Außerdem finde ich das Netzwerk unter jungen Unternehmern besonders spannend.“

Uwe Leiter, Schwimmmeister im Schildauer Seebad: „Auch wenn ich mir im vergangenen Jahr mein Torgauer Kennzeichen zurückgeholt habe, bin ich Nordsachse. Das ist so und wird auch nicht mehr diskutiert. Daher freut es mich als Tag-der-Sachsen-Fan besonders, dass in der Kreisstadt in diesem Jahr das Volksfest über die Bühne geht.“

