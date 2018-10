Delitzsch

Der Stolz ist Christoph Janetzki anzumerken. Der Berufsschullehrer, der in Delitzsch Fleischer ausbildet, hat mit Tanja Kubitzki nun einen seiner Schützlinge zu einem großen Erfolg gebracht. Die 19-Jährige zählt zu den Gewinnern des 128. Deutschen Fleischer-Verbandstages und des daran angeschlossenen Nachwuchswettbewerbs „Homann Snack Star – Snack des Jahres“.

Tanja Kubitzki ist Schülerin in der Fleischerausbildung am Berufsschulzentrum Delitzsch Quelle: B&L Medien, Marco Theimer

„Es war aufregend und stressig“, berichtet das Team. In Hamburg musste Tanja Kubitzki für 40 Personen einen Snack nach eigenem Rezept herstellen, ihr Lehrer assistierte. Mit „Die bunte Versuchung“ punktete das Team in dem Wettbewerb „Lokale Originale“ und erreichte den dritten Platz unter rund 100 Einsendungen. Ein echtes lokales Original ist der Snack unter anderem wegen des Jägerschnitzels, das mit einer Chipspanade mal anders zubereitet wurde.

Rezept „Die bunte Versuchung“ Zutaten: Mayonnaise, 1 Scheibe Jagdwurst (ca. 75 g), Paprika Chips, Salz, Pfeffer, 1 Ei, Mehl, 1 Tomate, 1 Zucchini, 1 rote Zwiebel, 1 Mozzarella, 1 Kürbiskernbrötchen, Feldsalat Zubereitung: Eine Scheibe Jagdwurst abschneiden. Chips zerkrümeln und in eine Schüssel geben. Ei und Mehl in jeweils eine Schüssel geben. Die Jagwurstscheibe mit Salz und Pfeffer würzen. Jagdwurst dann mit Mehl, Ei und Chips panieren, leicht anbraten. Währenddessen das Kürbiskernbrötchen komplett aufschneiden und mit Mayonnaise bestreichen. Ein wenig Feldsalat waschen und putzen und dann auf den Boden des Brötchens legen. Zwiebelringe und Zucchini schneiden und dann in heißes Fett geben. Tomate waschen und diese, genau wie den Mozzarella in dünne Scheiben schneiden. Auf das Brötchen nun das Jägerschnitzel legen, darüber Tomate und Mozzarella. Die kalten, frittierten Zwiebeln nun darauf und als letztes die Zucchini. Zum Schluss das Brötchen zuklappen.

Nur knappe drei Stunden Zeit hatte das Team für die Zubereitung der 40 Brötchen. Und musste improvisieren: „Bestellt hatten wir eigentlich je einen Zentimeter dicke Jagdwurstscheiben, in der Übermittlung ging wohl etwas schief und wir bekamen welche von einem Millimeter Stärke“, berichtet Christoph Janetzki. Die beiden nahmen es sportlich und „bastelten“ aus den dünnen Scheibchen das, was sie eigentlich wollten und brauchten.

Immer weniger Azubis

Tanja Kubitzki lernt in einem Leipziger Betrieb, am Delitzscher Berufschulzentrum paukt sie Theorie und Praxis. Ihren Weg aber wollen immer weniger gehen: „Als ich vor 20 Jahren anfing, waren es um die 100 Azubis“, so der Lehrer, „jetzt sind es gerade einmal um die 20.“ Handwerksberufe werden immer unbeliebter, die Suche nach Lehrlingen immer schwieriger.

Dass eine Schülerin des Delitzscher Berufsschulzentrums nun so erfolgreich sei, sei eine schöne deutschlandweite Anerkennung und letztlich eine Motivation. Das Berufsschulzentrum hofft, dass sich wieder mehr junge Leute für Traditionsberufe entscheiden. Christoph Janetzki hat sich unterdessen bereits vorgenommen, dass er künftig mit all seinen Klassen verstärkt an solchen Wettbewerben teilnehmen wird.

Von Christine Jacob