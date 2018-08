Delitzsch

Nicht mehr lange und es geht wieder los, das Unterrichtsjahr an der Volkshochschule in Delitzsch (VHS). Dirk Nolde ist einer der Dozenten. Bei dem freiberuflichen Musiker lernten schon Hunderte Gitarre spielen ohne Noten. Seit fast zehn Jahren gibt er diese Kurse. Und er hat das Gefühl, der Bedarf, selbst ein Instrument zu spielen, geht nach oben. Es ging mit einem Kurs los. Jetzt werden vier angeboten: einer für Anfänger, zwei Aufbaukurse und einer für Fortgeschrittene.

Noten, oder nicht Noten

„Klar, kann ich Noten lesen“, sagt er von sich selbst. Er hat auch vor zehn Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und ist mit Bandprojekten wie den Kassenpatienten oder mit Schober Musik unterwegs. In Bad Düben leitet er wiederum die Schülerband der Oberschule. Er selbst war 13 Jahre jung, als er seine Musiklehrerin fragte, ob sie ihm das Gitarre spielen beibringen könnte. Es blieb nicht bei einfachen Akkorden: Als er dann ans Ehrenberg-Gymnasium wechselte, ging er auch an die Musikschule, traf dort auf Andreas Brünner, der ihn weiter unterrichtet. Es entstand eine Freundschaft. Brünner brachte ihn auch als Dozent zur Volkshochschule. Noch heute gibt es Kontakt und gemeinsame Projekte.

Gesang und Rhythmus

„Ziel des Kurses ist es, Gesang mit Gitarre rhythmisch begleiten zu können. Die Teilnehmer wollen zum Beispiel bei einer Familienfeier oder am Lagerfeuer die ’Klassiker’ spielen und dazu singen zu können“, so Dirk Nolde. Das passiert dann mit Akkordsymbolen und sogenannten Tabulatoren, einer Alternative zur Notenschrift. Lesen können sollten die Anfänger also schon. Die Schüler, die hier den Erstkontakt zu den Saiten aufnehmen, zählen 7 bis 70 Lenze. Dabei sind die Unterrichtsstrukturen nicht allzu fest gezurrt. Da können auch eigene Vorschläge eingebracht werden. Dann wird ein Song analysiert und nachgespielt. Blues, Reggae, Rock, Folk, traditionelle deutsche Volkslieder, Kinderlieder – alles kann da vorkommen. In der ersten Stunde geht es natürlich erst einmal darum, welche Bestandteile so ein Instrument hat und welche Gitarren-Arten es gibt.

Die nächsten Kurse „Gitarre spielen ohne Noten“ starten an der VHS Delitzsch im September und Oktober. Infos online auf www.vhs-nordsachsen.de und telefonisch unter 034202 750.

Von Heike Liesaus