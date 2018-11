Löbnitz

In Ruhe und Gelassenheit ziehen die großen, scheibenförmigen Fische ihre Bahnen. Exotisch wirken die Diskusfische in den Aquarien von Bettina und Helge Mußtopf. Das Löbnitzer Paar züchtet sie seit mehr als 30 Jahren und versendet sie in alle Welt. Gerade hat die Saison begonnen. Denn die Sommerzeit ist nicht die Zeit der Aquarianer. „Jetzt, wenn es wieder zeitiger dunkel wird, beschäftigen sie sich wieder mehr mit ihrem Hobby und merken, dass in ihrem Aquarium etwas fehlt“, so die Beobachtung von Bettina Mußtopf. Nun werden wieder Sendungen fertig gemacht. Prinzipiell reisen die Flossentiere rund um den Globus. Doch besonders aus dem Iran, Japan und England gehen die internationalen Bestellungen in Löbnitz ein.

Exoten made in Germany

„Gerade im Land der aufgehenden Sonne „gibt es die Idee, dass ’made in Germany’ etwas wert ist. Wir setzen zum Beispiel keine Medikamente ein“, erklärt die 53-jährige Löbnitzerin. Viele der Flossentiere schimmern gelb- oder orange-farben, aber auch mit blauen Schattierungen wird gespielt. So heißen die Züchtungen dann Red Melon, Blue Diamond oder Lemon. Gemusterte Exemplare bekommen den Titel Oriental Dream oder Tiger Pigeon. Je größer desto teurer. Für bis zu 16 Zentimeter lange Exemplare, gemessen wird von Schwanz zum Maul, werden schon mal dreistellige Euro-Beträge fällig. Bettina Mußtop zeigt auf Fische, an denen sich ein schwarzer Streifen von oben bis unten über dem Muster abzeichnet. Dieses Merkmal ist besonders gefragt. „Es sollte immer ein Schwarm ab fünf Exemplare aufwärts im Aquarium sein. Es sei denn, man hat ein wirklich großes Paar“, erklärt Bettina Mußtopf.

In Löbnitz werden vom Diskus-Markt Mußtopf seit 30 Jahren Diskus-Fische gezüchtet. Manche Exemplare reisen bis nach Japan. Quelle: Heike Liesaus

Aufmerksame Amazonas-Bewohner

Acht bis zehn Jahre alt werden die Diskusfische, die ihre Heimat im brasilianischen Amazonasgebiet haben. Damit sind sie Süßwasserfische und einfacher zu halten, als ihre ebenso farbenfrohen Korallenriff-Kollegen. Immerhin: 28 bis 30 Grad wollen sie ihr Wasser warm haben. Natürlich sind sie nichts zum Streicheln. Aber sie reagieren schon auf ihre Besitzer. „Sie merken sich, wer sie normalerweise füttert. Wir hatten von einem Halter gehört, der im Krankenhaus bleiben musste. Natürlich wurden die Fische inzwischen von seiner Frau gut versorgt, aber als er wieder in die Wohnung kam und die Tür aufmachte, hatten sich seine Diskusse quasi als Empfangskomitee an der Scheibe versammelt“, erzählt Bettina Mußtopf. „Sie spüren den typischen Gang von weitem.“

Ein Sportwagen für die Tochter

1984 hat das Paar begonnen, Fische zu züchten. „Das war dann der Sportwagen für die große Tochter“, erzählt Bettina Mußtopf. Wohl wissend, das da schnell an etwas PS-starkes Motorisiertes gedacht wird. Aber das war damals einfach der fahrbare Untersatz fürs Kleinkind, der mit Elternkraft angetrieben wurde.

Fische auf Reisen

Die Diskusse stehen im Mittelpunkt des Löbnitzer Aquarienreiches. Aber auch mehr oder weniger auffällige Welse oder Barsch, Neonfische und Schnecken, die mit ihnen in Gesellschaft gehalten werden können. Die Fische reisen in temporären Aquarien: Kunststoffbeutel werden mit Wasser und reinem Sauerstoff befüllt und in Styroporboxen transportiert. Auch wenn gerade zum Tag der offenen Tür eingeladen wurde und es regelmäßige Öffnungszeiten in Löbnitz gibt: Die Aquarianer wählen heute bevorzugt über die Website aus. „Der Trend geht zum Bestellen, auch wenn die Empfänger in der Nähe, in Leipzig oder Halle wohnen“, sagt Bettina Mußtopf. Und eins freut sie besonders: Selbst der Zoo Leipzig hat Diskusse aus Löbnitz in seinen Beständen.

Von Heike Liesaus