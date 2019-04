Krostitz

Schon wieder werden die Pläne für das seniorengerechte Wohnen in der Krostitzer Dorfmark geändert: „Wir haben sehr kurzfristig einen neuen Investor gefunden“, erläuterte Frank Grabsch (CDU-Fraktion), der derzeit stellvertretend für den ausgeschiedenen Bürgermeister im Amt ist, in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Weil die Betreiber von Seniorenheimen, die selbst bauen wollten, bisher jeweils an der Finanzierung scheiterten, sei nun ein Investor gefunden, der nur bauen will. Er wird das Seniorenwohnprojekt hinterher aber nicht selbst betreiben. Die gerade vor in der Sitzung vor einem Monat beschlossene Änderung des Bebauungsplanes sollte deshalb für den kurzfristig gefundenen neuen Investor ebenso kurzfristig neu angepasst werden. Der Zeitdruck geht jedoch vor allem von einem Bauwilligen aus, der bereits auf einem Teilfeld loslegen will. Zudem sei die Bebauungsplan-Änderung wichtig, um mit dem Investor weiter verhandeln zu können, betonte Grabsch.

20 Reihen- statt vier Wohnhäuser

Doch beim Beschluss vor wenigen Wochen war noch die Rede von gerade mal vier Plätzen für vier weitere Häuser, die neben dem Bau einer Sozialimmobilie mit Tagespflege, Begegnungszentrum und betreuten 30 Wohnungen ausgewiesen werden sollten. Der Plan, der nun vor den Räten lag, sah um einiges verdichteter aus: Insgesamt 20 Reihenhäuser sollen auf dem Areal zwischen Oststraße und Finkenweg rund um das Seniorenwohnhaus entstehen. Warum? „Weil das Projekt ansonsten nicht zu finanzieren ist“, wurde in den Reihen der Räte vermutet. „Im alten Plan waren es zusätzlich 16 Wohneinheiten, jetzt sind es insgesamt 24“, rechnete Gemeinderätin Katrin Dudek ( CDU) aus. „Setzt uns der Investor hier die Pistole auf die Brust und wir bebauen hier jeden Zentimeter“, wurde gefragt. „Wir haben doch vorrangig Seniorenwohnen gewollt.“ Auch wie die Wegeführung funktionieren sollte, konnte nicht geklärt werden. Klar war nur: Der kleine Spielplatz an einer Ecke des Baufeldes muss verlegt werden. Er soll an den Meisenring kommen.

Am Ende wurde der Tagesordnungspunkt „Änderung des Bebauungsplanes Wohngebiet Dorfmark Krostitz“ einstimmig vertagt. „Es gibt noch Diskussionsbedarf“, stellte der Vize-Bürgermeister fest.

Von Heike Liesaus