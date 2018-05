Döbernitz

Was wäre so mancher Ort ohne Heimatverein? Im Delitzscher Ortsteil Döbernitz sähe es ohne die Engagierten mit Sicherheit oft trister aus. Da werden Weihnachtsmannkutschen organisiert, Arbeitseinsätze gestemmt, Bibliotheken aufgebaut, Lesungen anberaumt, Projekttage für Kinder auf dem Kartoffelhof bewerkstelligt, Wanderungen geboten und Parks verschönert ... alles für einen guten Zweck: „Unser Beweggrund ist es, die Dorfbewohner näher zusammen zu bringen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Thomas Schimmer. Den Chefposten hat der bald 53-Jährige erst kürzlich von Senior Peter Sackewitz übernommen, weil der jetzt kürzer treten muss. Leiser tritt der Heimatverein damit nicht. „Es ist jede Menge, was wir machen“, betont Thomas Schimmer, „ein einzelner kann das nicht stemmen.“ Mit sieben Personen im Vereinsvorstand ist alles aufgeteilt, 42 Mitglieder im Durchschnittsalter von 53 Jahren hat der Verein insgesamt. Gegründet wurde der Verein erst 2005 von sechs Familien.

Immer wieder ein großer Spaß für alle ist die Weihnachtsmannkutsche, die nach Fahrplan Bescherungen bietet. Quelle: Alexander Prautzsch

Weil man begriffen hat, dass man manche Sachen besser und schneller selbst gemacht hat als der Bürokratie lange hinterher zu rennen, gibt es im Döbernitzer Park dank Heimatverein zwei neue Bänke. „Die vorhandenen Bänke haben schon lange einen traurigen Eindruck gemacht“, berichtet Thomas Schimmer, „daher haben wir den Bürgern diese zwei Ruhebänke geschenkt.“ Die Gelder dafür stammen aus den Erlösen zahlreicher Veranstaltungen wie Lampion- oder Seniorentreffs, die der Verein so übers Jahr organisiert. Mit dem Sommerfest am 7. Juli steht schon die nächste Veranstaltung ins Haus, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Bibliothek aufgebaut

Auch sonst ist der Heimatverein um Kultur im Dorf bemüht. Ein knappes Jahr erst gibt es die Bibliothek, dort können sich die Döbernitzer unkompliziert Lesestoff ausleihen. Jetzt gibt es dort auch Abendtermine, die es allen leichter machen sollen, sich was zu leihen. Das nächste Mal ist am Mittwoch zwischen 16.30 und 18 Uhr im Vereinshaus im Bahnweg geöffnet.

Von Christine Jacob