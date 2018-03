Döbernitzer Hof mit dem Herz für die Pflanz-Kartoffel

Delitzsch. An den braunen Knollen zeigt sich der Frühling in winzigen grünen Spitzen. Die Sorte Solist gehört zu den frühen. Auf dem Hof von Andrea Lienig im Delitzscher Ortsteil Döbernitz wird derzeit dafür gesorgt, dass aus den Pflanz- möglichst bald Mütter von Speisekartoffeln werden. Die Freude über gutes Pflanzgut ist im Lienig-Betrieb in diesem Jahr sogar noch ein bisschen größer als sonst. Denn der größte Teil der Knollen, die hier wachsen, wird nicht zum Essen, sondern als Saatgut angebaut.

Ausgezeichneter Pflanzkartoffelbetrieb

Und nun kam die Bestätigung von amtlicher Seite: Die Firma ist „Ausgezeichneter Sächsischer Pflanzkartoffelbetrieb 2017“. Das ist ein Wettbewerb, an dem sich etliche Betriebe beteiligen, aber jeweils nur zwei den Titel bekommen. „Bewertungskriterium ist die Erzeugung von gesundem ertragsfreudigem Pflanzgut“, erklärt die 46-jährige Diplomlandwirtin. „Die Auszeichnung ist Verdienst aller Mitarbeiter.“ Denn es sind viele Regeln einzuhalten, um Schädlinge in die Schranken zu weisen. Vornehmlich geht’s um die Eindämmung der Blattläuse, die pflanzenschädigende Viren übertragen. Da werden zum Beispiel alternative Mittel wie Milchsäure eingesetzt, werden die Pflanzen auf dem Feld regelmäßig von extra geschulten Mitarbeitern kontrolliert, die Befallenes herausreißen.

Von Heike Liesaus