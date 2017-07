Während der Ferien wird in den Grundschulen der Gemeinde Rackwitz gleich doppelt umgezogen. Während die Zschortauer Schule in die frisch sanierte Pfarrgasse zieht, müssen die Rackwitzer Grundschüler auf den Hort ausweichen: Denn auch in Rackwitz starten nun bald die Bauarbeiten.