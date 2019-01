Delitzsch

„Hallo, ich bin Claudia“, sagt die neue Volkshochschuldozentin und lächelt. Wenn Claudia Beatriz Castillo Mies – so ihr vollständiger Name – einmal zu erzählen beginnt, wird ohnehin viel gelacht. Ursprünglich kommt die 30-Jährige aus El Salvador, ist in der Hauptstadt San Salvador geboren und aufgewachsen. Später studierte sie Kunst mit der Fachrichtung Grafikdesign. Seit 2012 lebt sie zusammen mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Delitzsch.

Pflichtstunden führten zum Berufswunsch

Das aktuelle VHS-Programmheft zeigt Fotos von Claudia Beatriz Castillo Mies bei der Arbeit mit Kindern in El Salvador. Quelle: Mathias Schönknecht

Auf die Frage, warum sie begonnen hat zu unterrichten, gerät Mies ins schwärmen. Sie erzählt, dass es in ihrem Heimatland Pflicht ist, sich neben dem Studium in Einrichtungen zu engagieren. Die Dauer hänge dabei vom jeweiligen Fach ab. Für sie waren es 500 Stunden. Verteilt auf drei Jahre arbeitete sie so vorwiegend mit Kindern aus Problemvierteln. Dies habe ihr nicht nur großen Spaß bereitet, sie habe auch viel Erfahrung gesammelt. „Ich habe so tolle Mensch kennengelernt“, blickt sie zurück.

Für Delitzsch wünscht sich die Künstlerin nun das Gleiche. In ihren Mal- und Zeichenkursen innerhalb der „Jungen VHS“ will sie der Kreativität der Kinder freien Lauf lassen. „Es wird interessant zu sehen sein, wie sie verschiedene Themen und Kunststile interpretieren“, sagt Mies. Dabei sollen die Kinder ausprobieren, welche Materialien und Techniken wie Aquarell, Tempera oder Öl zu ihnen passen. Mies möchte den jungen Künstlern dabei lediglich helfend zur Hand gehen und ihnen zeigen, wie etwas eventuell besser funktionieren könnte.

Tradition und Spaß

Als „etwas Besonderes für die Ferien“ beschreibt die Sal­va­do­ri­a­ne­rin ihren Kurs „Piñatas selbst basteln“. Piñatas sind die bekannten, mit Süßigkeiten gefüllten Figuren aus Pappe, die zu Hochzeiten oder Geburtstagen zum Einsatz kommen. „Mit 15 hatte ich zusammen mit meiner Oma einen Laden, in dem ich nach der Schule Piñatas verkauft habe“, erzählt Mies. In Deutschland sei diese lateinamerikanische Tradition hingegen noch nicht sehr verbreitet.

Derzeit unterrichtet Claudia Mies Spanisch am Delitzscher Gymnasium. In ihren VHS-Kursen möchte sie Kinder wie Erwachsene zum freien Sprechen motivieren. Der Unterricht solle Spaß machen, denn dann lernt man schneller, sagt sie und lacht.

Die nächsten Kurse von Claudia Mies starten im Februar und März. Infos online auf www.vhs-nordsachsen.de und telefonisch unter 034202 750.

Von Mathias Schönknecht