DELITZSCH. Das taugt zum Aufreger der Woche: Die Bepflanzung in der Delitzscher Innenstadt ist schon wieder zerstört, kaum ist sie in der Erde. Erst Anfang und Mitte Mai wurde sie an öffentlichen Plätzen und Straßen vorgenommen, seitdem hat die Blütenpracht sehr gelitten.

Mit Auto auf bepflanztem Kreisverkehr

Durch Überfahren, Ausreißen und Ausgraben wurden am Roßplatz, in der Eilenburger Straße und am Nordplatz massive Schäden verursacht. Am Nordplatz machte sich sogar jemand die unschöne Mühe, mit einem Auto oder Hänger hoch auf den bepflanzten Kreisverkehr zu fahren und dann Pflanzen zu klauen. „Das ist dreister Diebstahl“, ärgert sich Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos).

Die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD), die die Pflanzungen vorgenommen hatte, setzt jetzt wieder Grün nach. Dabei, so Wilde, müsse man aber bedenken, dass die SGD genug andere Arbeiten zu erledigen habe, als sich um die Folgen von Vandalismus zu kümmern. Dabei ist solch dreister Diebstahl leider keine Seltenheit in der Loberstadt: Vom Friedhof werden regelmäßig solche Schäden gemeldet und auch Privatleute sind in den vergangenen Jahren immer wieder um ihre frisch eingetopften Pflanzen gebracht worden. Die Stadt Delitzsch bittet nun alle Bürger um erhöhte Aufmerksamkeit.

Zeugen gesucht

Wer Vandalismus beobachtet, sollte die Polizei unter 034202 660 oder die Stadtverwaltung unter 670 kontaktieren.

Von Christine Jacob