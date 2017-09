Drogenhund schlägt auf Toilette an Delitzscher Schule an

Delitzsch. Max feiner Spürnase entgeht nichts. Sie ist trainiert, um Drogen aufzuspüren. Am Mittwoch wurde der vierjährige Schäferhund fündig. In einer Toilette in der Artur-Becker-Oberschule in Delitzsch erschnüffelte der Vierbeiner hinter einem Mauervorsprung eine digitale Feinwaage mit Drogenanhaftungen. Offenbar wurden mit der Waage Betäubungsmittel zum Verkauf portioniert. Zwei Drogensachbearbeiter des Delitzscher Polizeireviers stellten das Teil sicher und ermitteln nun in der Sache.

Gewissheit an Artur-Becker-Schule

Dass mit Drogen an Schulen gehandelt wird, ist ein offenes Geheimnis. Für Schulleiterin Gundel Adler herrscht nun Gewissheit, dass auch an ihrer Einrichtung jemand Betäubungsmittel an Schüler verkauft. Für sie ist das Wissen darum für die tägliche Arbeit wichtig, denn genau das war der Anlass, warum sie in Absprache mit der Bildungsagentur und der Stadtverwaltung Delitzsch für diese präventive Aktion Polizeibeamte mit Drogensuchhunden eingeladen hat.

Verdacht kam von außerhalb

Wie die Schulleiterin berichtet, wäre der Verdacht von außerhalb an sie herangetragen worden, dass Drogen auf dem Schulgelände versteckt würden, um sie dann weiter zu verteilen. Auch der Schülerrat hätte einen ähnlichen Verdacht geäußert und sich für die Aktion ausgesprochen. Und so tauchten zwei Beamte von der Diensthundestaffel Leipzig mit ihren Suchhunden auf. Nur die Lehrer seien eingeweiht gewesen, sagt Adler. Während Schäferhund Nero im Außenbereich vergeblich suchte, war Max im Gebäude erfolgreich. Schüler und Klassenräume blieben außen vor.

Von Thomas Steingen