Rackwitz

E-Bike-Fahrer haben es nun am Schladitzer See, einem der beliebtesten Ausflugsziele im Norden Leipzigs leichter: Der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) weihte am Donnerstag zusammen mit All-On-Sea-Geschäftsführer Michael Glaser und Heike König vom Grünen Ring Leipzig (GRL) die E-Bike-Station und den Fahrradabstellplatz in der Schladitzer Bucht ein. Entstanden sind 22 Fahrradbügel und eine E-Bike-Ladestation für bis zu vier Elektroräder

Bundesministerium fördert das Vorhaben

Das Vorhaben gehört zum Projekt „Klimaschutz im Radverkehr“ des Grünen Rings Leipzig, einer Zweckgemeinschaft von 13 Kommunen und zwei Landkreisen. Mit 320 000 Euro Fördergeld vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit entstanden über das gesamte Jahr verteilt zwölf E-Bike-Ladestationen in sieben Städten und Gemeinden. Rackwitz trägt selbst einen geringen Eigenanteil.

„Gäste der Schladitzer Bucht können ab sofort ihr Fahrrad sicher abstellen und dabei bei Bedarf noch aufladen“, sagte Steffen Schwalbe. Die bisherigen Abstellplätze seien vor allem zu Stoßzeiten früh ausgelastet gewesen. Besucher waren dann oft an umliegende Bäume und Geländer ausgewichen. Nun könne bedenkenlos auf das Auto verzichtet und mit dem Fahrrad an den See gefahren werden.

Zeitpunkt bewusst gewählt

Dass die Station nun ausgerechnet Ende November eingeweiht wurde, sei ganz bewusst so geschehen, sagt Heike König. Wie die Leiterin der GRL-Geschäftsstelle erklärt, sei bis jetzt die Neubeschilderung der Radwege entsprechend des sächsischen Radwegenetzes (SachsenNetz Rad) erfolgt. Damit die im selben Atemzug eingeweihte Schautafel inhaltlich aktuell ist, habe man bis jetzt gewartet.

Die erste richtige Bewährungsprobe steht dem Fahrradparkplatz aber erst im kommenden Jahr bevor. Am 6. und 7. April finden das Frühlingserwachen, das Testival, die Mountain-Bike-Trophy und der Trailrun in der Schladitzer Bucht statt. Dann erwartet All-On-Sea-Marketingchef André Zwerschke hunderte Fahrradfahrer am Sportstrand.

Von Mathias Schönknecht