Else Lihs feiert ihren 100. Geburtstag im Delitzscher Carista Altenpflegeheim St. Maria am Rosenthal. Begrüßt wurde die Jubilärin am Dienstagvormittag mit einen Ständchen des Chores der Bewohner und Mitarbeiter. Davon war die Seniorin, der man das hohe Lebensalter kaum ansieht, sehr angetan.